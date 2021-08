“Estamos terminados con COVID, pero Covid no ha terminado con nosotros”… El Dr. Coren emite nuevas órdenes del uso de la mascarilla mientras el condado de Mendocino experimenta el mayor número de casos diarios de COVID-19 desde la oleada invernal

Traducido por A. Loreto Rojas. Read in English here.

CONDADO DE MENDOCINO, 4/8/21 – El condado de Mendocino está experimentando un aumento de nuevos casos de COVID-19 con 89 reportados durante el pasado fin de semana y 31 casos el martes por la noche, lo que hace que el total sea de 4.830 casos. Catorce personas están actualmente hospitalizadas y seis de ellas están en la UCI. El viernes por la noche se informó de otra muerte por COVID: un hombre de 75 años de Willits.

El martes, el Dr. Coren, Oficial de Salud Pública, emitió dos nuevas órdenes: el uso universal de mascarillas para las personas, independientemente de su estado de vacunación, al interior de lugares públicos y la ampliación de una orden del Departamento de Salud Pública de California que exige una política de vacunas o pruebas que incluya a los Bomberos del Condado de Mendocino, los Servicios Médicos de Emergencia y las Fuerzas de Seguridad.

Advertisements

El Dr. Coren dijo que las tasas de hospitalización se están acercando a niveles no vistos desde el invierno pasado. El domingo, 14 personas estaban en el hospital por COVID, seis de las cuales estaban en la UCI. Las personas no vacunadas representan el 88% de los casos en todo el condado, el 99% de los casos sintomáticos y el 95% de las hospitalizaciones. No ha habido ninguna muerte de personas vacunadas.

La variante Delta ahora representa el 83% de los casos de COVID en los Estados Unidos. En California se está produciendo un aumento de los casos y la variante Delta en el Condado de Mendocino ha sido confirmada mediante el análisis de la secuencia completa del genoma.

Advertisements

Se ha descubierto que la variante Delta tiene una carga viral mil veces mayor que las variantes anteriores, tanto en personas vacunadas como en las no vacunadas. Aunque las personas totalmente vacunadas están más protegidas contra la hospitalización o la muerte por el virus, CDC dice ahora que el virus puede ser transmitido por las personas totalmente vacunadas incluso sin síntomas.

“El virus pasa tan rápido como la varicela, que es muy muy transmisible”, dijo el martes el Dr. Coren, responsable de Salud Pública, a la Junta de Supervisores.

Durante la última semana los funcionarios del condado dicen que las vacunaciones han aumentado ligeramente. Hasta el 31 de julio, el 61,6% de los residentes del condado de Mendocino se han vacunado completamente y el 70,9% ha recibido al menos una dosis. El condado de Mendocino ha visto un aumento del 9,7% en las vacunas para los latinos en el último mes, según el tablero de mando COVID del estado. De los casos del fin de semana, 42 de los 89 eran personas blancas.

En todo el país, a nivel federal, estatal y local, la respuesta al COVID está cambiando. El 29 de julio, la Administración Biden ordenó el uso universal de la mascarilla además de una política de vacunación y pruebas para los trabajadores federales y animó a los empleadores del sector privado a seguir su modelo; y California también está exigiendo que los trabajadores estatales y de la salud se vacunen o se sometan a pruebas regularmente. Empresas como Google y Facebook están obligando a sus empleados a vacunarse

“En ausencia de mandatos no habríamos conquistado la varicela, el sarampión, la difteria y la poliomielitis para nuestros niños”, dijo el Dr. Coren, y añadió que si no se respondiera se correría el riesgo de cerrar las escuelas y las empresas, así como de aumentar las hospitalizaciones y las muertes.

Advertisements

El Dr. Coren emitió dos nuevas órdenes en respuesta a la actual oleada de COVID: el uso universal de mascarillas en espacios interiores a partir del 10 de agosto y el requisito de que los bomberos, los servicios de emergencia y las fuerzas del orden se vacunen o se sometan a pruebas periódicas antes del 1 de septiembre. Coren también pidió a la Junta de Supervisores que utilice las ordenanzas de emergencia para hacer cumplir una recomendación para que los empleadores del condado de Mendocino desarrollen e implementen políticas de vacunación o de pruebas para sus empleados.

El Dr. Coren presentó las siguientes órdenes y una recomendación para que sean determinadas:

∙ ORDEN: Reanudar el uso universal de las mascarillas al interior de espacios públicos, tanto para los vacunados como para los no vacunados (10 de agosto).

Advertisements



∙ ORDEN: Ampliar la política de vacunación o pruebas de laboratorio del Departamento de Salud Pública de California para incluir a los bomberos, los servicios médicos de emergencia y las fuerzas del orden del condado de Mendocino (1 de septiembre).



∙ ORIENTACIÓN: Que los empleadores implementen una Política de Vacunación o Prueba para sus empleados; que la Junta de Supervisores del Condado de Mendocino actúe como líder en materia de salud y ordene a Recursos Humanos que desarrolle e implemente esa política para sus empleados del Condado.

Advertisements

“Some people are going to feel personally offended that we are violating their rights,” said Supervisor McGourty. “Well, I have a right, too. I have a right to stay healthy… This is really important for us to move forward and be very proactive.”

Supervisor Haschak offered his support and said that community members had expressed concern about feeling unsafe, but without much choice, because they need to shop at essential businesses, like grocery stores.

Kirk Ford, gerente del Departamento de Comunicaciones (DOC en sus siglas en inglés) para la Salud Pública del Condado de Mendocino, consideró que la recomendación sobre las empresas es una cuestión legal potencialmente delicada que podría parecer que “elude los sindicatos o las cuestiones de reclamación de la autoridad del funcionario de Salud Pública frente a las de la Administración del Condado”. Sugirió que la Junta discutiera más a fondo la recomendación del Departamento de Salud Pública.

La supervisora Mulhern preguntó si habría más acceso a las pruebas rápidas, en lugar del posible mandato de que los empleadores implementen políticas de vacunación y pruebas para sus empleados. El Dr. Coren dijo que eso sería posible a través del Grupo de Trabajo de Pruebas de California, añadiendo que los sistemas escolares de todo el condado tienen acceso a las pruebas rápidas y otras organizaciones pueden solicitarlas a través del grupo de trabajo de pruebas. “En este momento hay un sistema bastante bien organizado”, dijo el Dr. Coren

Los comentarios del público apoyaron las directivas del departamento de Salud Pública. “Necesitamos el apoyo total de la Junta y del departamento de Salud Pública para que la gente cumpla”, dijo Julia Kendrick Conway, propietaria de un negocio y miembro fundador del grupo de trabajo de Bodas y Eventos del Condado de Mendocino. “Nos unimos a la comunidad turística y de hospedaje en esta petición. Es fundamental para la seguridad de los invitados y la seguridad de los empleados y la comunidad en general. Nuestra economía local no puede sostener otro cierre, así que por favor tomen medidas preventivas ahora”.

Conway también leyó una declaración del grupo de trabajo del Hospedaje en el Condado de Mendocino en apoyo de las órdenes del departamento de Salud Pública.

Advertisements

Sara Woods, de Anchor Bay, preguntó si se proporcionaría Equipo de Protección Personal (PPE en sus siglas en inglés) para proteger a los trabajadores esenciales como su hijo de 17 años, que es cajero en un negocio esencial, y quería que se hiciera más para apoyar a los jóvenes que no son elegibles para recibir la vacuna.

El Dr. Coren respondió que los empleadores deben proporcionar este equipo PPE y la Supervisora Mulheren añadió que las Cámaras de Comercio locales tienen máscaras y desinfectante de manos disponibles para las empresas

El uso de mascarillas y las pruebas serán obligatorios en las escuelas y se fomentan las actividades al aire libre para los niños, un grupo de edad que se ha convertido en una mayor preocupación con la variante Delta que las anteriores variantes de COVID. Salud Pública discutirá el miércoles con el sistema hospitalario “la preparación para cualquier caso infantil que necesite hospitalización”. Salud Pública también está coordinando las clínicas de vacunación en las escuelas.

“En este momento, parece que Pfizer puede tener la autorización de uso de emergencia para los niños de 5 a 12 años en el próximo mes, posiblemente dos meses”, dijo el Dr. Coren. “Los más jóvenes tendrán que esperar hasta la época de invierno, cuando estará disponible y aprobado”.

“Permítanme reforzar que definitivamente debemos esperar que el 100% de nuestros niños estén en las escuelas este otoño … Creo que es seguro y creo que es más seguro que mantenerlos en casa y fuera de la escuela”, continuó. “Y creo que tendremos una buena temporada, pero tenemos que mirar hacia adelante y proteger a toda la comunidad de esta variante para que no se propague a los niños o a través de los niños”. Coren dijo que si los niños tienen necesidades médicas o de aprendizaje que les impidan llevar una mascarilla, se les proporcionarán protectores faciales y baberos.

Advertisements

Los recuentos de casos diarios parecen superar todo lo visto anteriormente en el condado en 2021. En mayo y junio, dijo Coren, las tasas de casos de COVID del condado de Mendocino aumentaron de 3 a 6 casos por día y en julio los casos se dispararon a 21,4 por día superando el aumento de febrero. Desde el fin de semana, el condado ha informado de 120 casos. Anteriormente, las cifras más altas se registraron el año pasado, cuando se reportaron 57 casos diarios dos veces en diciembre de 2021.

Advertisements

El vecino condado de Lake está informando de 50,2 casos por cada 100.000 residentes, el más alto del estado, y “al ritmo actual Mendocino podría estar allí en dos o tres semanas”, dijo el Dr. Coren. Aún así, Coren dijo que hay exposiciones de alto riesgo en la comunidad, pero no hay brotes conocidos.

“Estamos terminados con COVID, pero Covid no ha terminado con nosotros”, dijo el Dr. Coren.

Aquí está el comunicado de prensa de Salud Pública del Condado de Mendocino:

“Aviso público: Presentación del Oficial de Salud Pública del Condado de Mendocino a la Junta de Supervisores

Advertisements

El Dr. Andy Coren, Oficial de Salud Pública del Condado de Mendocino, hizo hoy una presentación a la Junta de Supervisores en la que les pidió su apoyo para combatir la variante Delta del virus COVID-19 en el Condado de Mendocino. El Dr. Coren propuso las siguientes órdenes y orientaciones sanitarias:

∙ ORDEN: Reanudar el uso universal de las mascarillas al interior de espacios públicos, tanto para los vacunados como para los no vacunados (10 de agosto).



∙ ORDEN: Ampliar la política de vacunación o pruebas de laboratorio del Departamento de Salud Pública de California para incluir a los bomberos, los servicios médicos de emergencia y las fuerzas del orden del condado de Mendocino (1 de septiembre).



∙ ORIENTACIÓN: Que los empleadores implementen una Política de Vacunación o Prueba para sus empleados; que la Junta de Supervisores del Condado de Mendocino actúe como líder en materia de salud y ordene a Recursos Humanos que desarrolle e implemente esa política para sus empleados del Condado.

El Dr. Coren y el abogado del condado de Mendocino están actualmente en el proceso de redacción de estas órdenes, las órdenes oficiales de salud seguirán. Tras el debate, la Junta de Supervisores ordenó a Recursos Humanos que pusiera en práctica la política de “Vacunado o Prueba” (“Vax or Test” en inglés) del Dr. Coren. Una vez definidos los detalles, los empleados del Condado que no estén vacunados deberán someterse a una prueba COVID a intervalos regulares. Los propietarios y operadores de alojamientos del condado de Mendocino expresaron su apoyo: “Los negocios de nuestra comunidad no pueden sostener otro cierre, así que por favor tomen medidas preventivas ahora” . Para ver la declaración completa y la grabación de la presentación, siga este enlace: AQUÍ PRUEBAS DE COVID E INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS: Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19, las pruebas y el uso de mascarillas, póngase en contacto con el Centro de Llamadas COVID19 de Salud Pública del Condado de Mendocino al (707) 472-2759 o visite su sitio en el internet en:https://www.mendocinocounty.org/community/novel-coronavirus