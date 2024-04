Virtual public workshop about county’s road safety to take place Apr. 25

MENDOCINO Co., 4/23/24 – The Mendocino Council of Governments is hosting an online public workshop to discuss the updated safety plans for Fort Bragg, Point Arena, Ukiah, Willits and the county as a whole. The safety plans were developed by a consulting firm and seek to improve safety for all modes of transportation in the county, including during emergencies. The workshop takes place on Thursday, April 25 from 6-7:30 p.m.

Here’s the official announcement with registration information:

The Mendocino Council of Governments (MCOG) has hired a consultant to update Local Road Safety/Action Plans for the County of Mendocino, and the cities of Fort Bragg, Point Arena, Ukiah, and Willits. These updated safety plans will enable local jurisdictions to enhance safety for all modes of transportation for all ages and abilities and will aid in seeking state and federal grant funding to implement priority safety projects. MCOG invites the public to a virtual public workshop on Thursday, April 25, 2024 (6:00 p.m. – 7:30 p.m.) to hear a presentation on the project and offer input. The presentation will cover Local Road Safety/Action Plan goals, preliminary collision analysis findings, high injury networks, and the project’s online outreach platform. For Zoom meeting access and additional information, visit the project website at https://www.mendoroadsafetyplan.com/. This project is funded with State grant funds provided by Caltrans. Contact MCOG project manager Loretta Ellard at [email protected] or 707-234-3434 with any questions.

—- El Consejo de Gobiernos de Mendocino (MCOG) ha contratado a un consultor para actualizar los Planes de Acción y Seguridad Vial Local para el Condado de Mendocino, y las ciudades de Fort Bragg, Point Arena, Ukiah y Willits. Estos planes de seguridad actualizados permitirán a las jurisdicciones locales mejorar la seguridad para todos los modos de transporte y para personas de todas las edades y habilidades, y ayudarán en la obtención de fondos estatales y federales para implementar proyectos prioritarios de seguridad. MCOG invita al público a un taller público virtual el jueves, 25 de abril de 2024 (6:00 p.m. – 7:30 p.m.) para escuchar una presentación sobre el proyecto y ofrecer sus aportes. La presentación cubrirá los objetivos del Plan de Acción y Seguridad Vial Local, hallazgos preliminares del análisis de colisiones, redes de alta siniestralidad y la plataforma de divulgación en línea del proyecto. Para acceso a la reunión de Zoom e información adicional, visite el sitio web del proyecto en https://www.mendoroadsafetyplan.com/. Este proyecto está financiado con fondos de subvención estatales proporcionados por Caltrans. Contacte a la gerente del proyecto de MCOG, Loretta Ellard, en [email protected] o al 707-234-3434 con cualquier pregunta.