La Variante Delta está aquí, la Dra. Doohan dice que la respuesta de COVID “ha cambiado” al aumentar los casos

Traducido por A. Loreto Rojas. Leer en ingles aquí.

CONDADO DE MENDOCINO, 27/7/21 — California puso fin al mapa “Blueprint for Safer Economy” y a su sistema de niveles de colores en junio, pero en una conferencia de prensa el viernes 23 de julio, los funcionarios del condado no pudieron evitar referirse a la “vieja terminología” para describir el aumento de casos de COVID que está viendo el condado, lo que situaría al condado de Mendocino en el nivel púrpura, el con más restricciones del estado.

Un mes después de la reapertura del estado, el condado de Mendocino experimentó un aumento constante de casos positivos de COVID y, hace dos semanas, un repunte que llevó a los funcionarios a recomendar el uso de mascarillas en interiores, independientemente del estado de vacunación. En el último mes, la media de casos se ha triplicado, pasando de 3,7 a 11 por día, y el número de personas hospitalizadas casi se ha triplicado, pasando de 5 a 14, según el Dr. Andy Coren, responsable de Salud Pública, en un comunicado emitido por la Salud Pública del Condado de Mendocino.

Anne Molgaard, Directora de Salud Pública, aclaró las recomendaciones del condado para aquellos que están confundidos acerca de la orientación cada vez más variada sobre el uso de mascarillas: “Nuestros funcionarios locales de salud pública de Mendocino, que entienden nuestra situación local mucho mejor que el CDC o el CDPH, recomiendan que todo el mundo se ponga mascarillas si están un espacio interior”, dijo. Molgaard recordó a los propietarios de negocios que tienen derecho a exigir a todos los clientes que se pongan mascarillas.

La Dra. Doohan añadió que, si bien una “orientación” es una orden y puede ser aplicada legalmente por el gobierno estatal, una recomendación no es aplicable. “La razón por la que estamos recomendando que todo el mundo, independientemente de su estado de vacunación, se ponga mascarillas en lugares públicos en el interior… es que estamos volviendo a tener una oleada bastante seria”.

Siendo el 23 de julio, hay 111 personas aisladas, 68 en cuarentena, nueve casos de COVID-19 en el hospital y cinco en la UCI, lo que supone un gran contraste con lo ocurrido hace un mes. Las muertes por COVID-19 se han mantenido en 50 desde el 4 de junio, ninguna de ellas fueron personas vacunadas. No hay personas vacunadas en el hospital ni en la UCI.

Salud Pública del Condado de Mendocino

La población totalmente vacunada ha aumentado ligeramente del 51,3% al 52,8%. De las personas con derecho a recibir las vacunas, el 32,2% sigue sin vacunarse.

Un número de personas insuficientemente vacunadas (4.247) que no han recibido su segunda dosis después de más de 60 días tiene a los funcionarios del condado desconcertados. “Estamos analizando estos datos un poco más para tratar de averiguar lo que está sucediendo aquí”, dijo Kirk Ford, gerente de DOC para la Salud Pública del Condado de Mendocino. “¿Esta gente ha elegido no recibir una segunda dosis? ¿Han recibido una segunda dosis y no tenemos un registro de ella?”.

Aunque las vacunas son altamente protectoras, 55 personas totalmente vacunadas han dado positivo por COVID-19, frente a los 34 del 9 de julio. Hay 43 casos de personas positivas a COVID que están parcialmente vacunadas, también por encima de los 38 casos de hace dos semanas. Las infecciones posteriores a la vacunación han afectado sobre todo a personas de 55 años o más, de raza blanca y mujeres. Aun así, la tasa de infección entre las personas vacunadas sigue siendo baja (0,316%) y en el condado de Mendocino no ha habido ningún caso de hospitalización de personas ya vacunadas.

En todo el estado, según el Departamento de Salud Pública de California, “para la semana del 7 al 14 de julio, la tasa media de casos entre los californianos no vacunados es de 13 por 100.000 y la tasa media de casos entre los californianos vacunados es significativamente menor, de 2 por 100.000“. A nivel nacional, más del 97% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no están vacunadas.

Mientras California relaja las restricciones de la pandemia, ha proliferado la variante Delta, más infecciosa y con un periodo de incubación más corto, de unos dos días, frente a los 4-5 días de las variantes más antiguas. “Volvemos a estar ahí fuera”, dijo la Dra. Doohan dirigiéndose a los trabajadores de primera línea. “Volvemos a verlo. Estamos viendo las cosas difíciles. Ahora estamos viendo a gente más joven muriendo en los hospitales”.

El condado de Mendocino ha documentado cinco casos de la variante Delta. El primer caso registrado en el condado de Mendocino fue el 20 de abril de 2021 y ahora la variante Delta es de “principal preocupación” para las personas no vacunadas y parcialmente vacunadas, dicen las autoridades.

“[El aumento] en el condado se debe con toda seguridad a la variante Delta”, dijo a los periodistas la Dra. Noemi Doohan, subdirectora de salud. Doohan señaló que el condado no tiene una imagen completa de cuántos casos de la variante Delta hay en el condado, en parte debido a un retraso en la secuencia del genoma por parte del estado, que el condado de Mendocino tiene que enviar fuera del condado para ser secuenciado.

“Estamos a oscuras sobre la presencia del virus delta en nuestro condado”, dijo la Dra. Doohan. En todo el estado, el 83% de las muestras analizadas en julio han sido identificadas como la variante Delta. “Vamos a suponer que el 83% de nuestros casos en el condado de Mendocino son de la variante Delta”, dijo.

“Tenemos un gran número de personas en nuestros hospitales y UCI. Si sigue así, podría acercarse a lo que vimos el invierno pasado. En última instancia, nuestro objetivo con esta pandemia es proteger los sistemas hospitalarios y nuestros sistemas de prestación de asistencia sanitaria para que no se vean desbordados y frenar la propagación, o lo que llamamos “aplanar la curva” para que nos dé más tiempo para prepararnos y responder. Lo que no queremos es un brote de casos tan fuerte que el hospital no pueda manejar el número de casos. Nuestro trabajo es hacer más lento los contagios”, dijo Doohan.

Con un número menor de personas que se someten a pruebas y una menor demanda de vacunas, parte de la continua respuesta de salud pública del Condado para frenar la propagación del virus es a través de los rastreadores de contactos. La Dra. Doohan instó a las personas contactadas por el Equipo de Rastreo de Contactos para la Investigación de Casos (CICTT) a cooperar con los rastreadores contratados. Recientemente, en el caso de los Días de la Frontera de Willits, en el que se infectaron al menos 5 personas, la Dra. Doohan dice que los rastreadores de contactos fueron fundamentales para conectar los puntos e informar a los que estaban potencialmente expuestos. “Por favor, respondan a la llamada. Por favor, respondan a sus preguntas. Los miembros de nuestro equipo están aquí para ayudar”.

Los funcionarios también abordaron las preocupaciones que las familias pueden tener con el nuevo año escolar a la vuelta de la esquina. Molgaard dijo que mientras el CDPH determina la orientación para la reapertura segura de las escuelas, en última instancia los distritos escolares individuales harán cumplir la orientación. “Eso va a ser una gran conversación con los superintendentes y las juntas escolares y los padres y los sindicatos y los maestros. El [DPH] ciertamente estará disponible para asesorarlos y ayudarlos a navegar a través de esto… pero no es nuestra decisión esta vez”. Molgaard recomienda la vacunación para todos los que sean elegibles, el “uso universal de las mascarillas” en las escuelas y las “prácticas de cuarentena específicas”.

La Dra. Doohan terminó su declaración con un mensaje para los que están vacunados: “Estamos subiendo. Parece que volvemos a estar en el nivel púrpura, usando nuestra antigua terminología. Nuestro hospital tiene más pacientes con COVID que en mucho tiempo”.

Si Ud. está totalmente vacunado, Doohan dice que “existe la posibilidad de que Ud. pueda contraer COVID sintomático. Es siete veces más probable si no está vacunado. Para una persona totalmente vacunada, el COVID es como un caso grave de gripe. La vacuna es muy protectora para usted. Sin embargo, si una persona totalmente vacunada contrae COVID, tiene que aislarse durante los diez días si tiene síntomas”.

Si está parcialmente vacunado, “ahora es el momento de vacunarse”.

Para los que no están vacunados, “los respetamos. Respetamos sus derechos. El departamento de salud pública no exige a nadie que se vacune. Si Ud. tiene dudas sobre si vacunarse, se lo ha estado pensando, no está seguro de si es el momento adecuado, quiere más tiempo para pensarlo, le animo a que este sea el momento adecuado”. Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas COVID -19 bajo el más intenso control de seguridad de la historia de Estados Unidos”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan de que, hasta el 24 de julio, se han producido 34.380.019 casos de COVID-19 y 608.403 muertes, ambos con tendencia al alza. De los 339 millones de dosis de la vacuna COVID en Estados Unidos, el 0,0018% ha provocado una muerte. “El riesgo de morir a causa de la COVID es 1000 veces más probable que el posible y raro riesgo de morir a causa de la vacuna”, dijo Doohan.

Información sobre la Vacunación

Para más información sobre las pruebas y las vacunas en todo el condado de Mendocino vaya a:

https://www.mendocinocounty.org/community/novel-coronavirus

Póngase en contacto con el programa Promotores de Salud para obtener más información sobre las pruebas y las vacunas: Teléfono: (707) 456-9418

Correo electrónico: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/promotoresdesaludNAW