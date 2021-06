Sheriff Kendall rechaza la petición de activistas de una auditoría a MCSO. Los supervisores crean un comité para estudiar el caso

Traducido por A. Loreto Rojas. Leer en ingles aquí.

CONDADO DE MENDOCINO, 1/06/2021. Durante una reunión Zoom el martes que parecía rutinaria, donde el Concejo de Supervisores se mostraba mayormente ambivalente sobre una propuesta de grupos locales por la justicia social que pedían una auditoría independiente a la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino (MCSO en sus siglas en inglés), el Sheriff Matt Kendall se prendió como fuegos artificiales.

Kendall dio un apasionado discurso sobre los riesgos que enfrentan los oficiales, las víctimas y la responsabilidad; y preguntó tres veces si el esfuerzo era una “caza de brujas”. Describió el trabajo que hace cada día la oficina del sheriff como combatir “a un dragón con una aguja”.

“Absolutamente doy la bienvenida a una auditoría justa e independiente, pero esta no será una caza de brujas. Porque si se transforma en una, entonces vamos a ver problemas que nunca hemos visto antes en el Condado de Mendocino” dijo Kendall.

El Supervisor Ted Williams trajo la idea de una auditoría al concejo, diciendo que él necesita mejor información para tomar decisiones sobre los fondos. Williams también dijo que anticipaba que una auditoría por una tercera parte podría probablemente resultar en un incremento, no en una disminución de los fondos a la oficina del sheriff.

“Pienso que hay algún valor en que un grupo externo que ha trabajado con otras agencias que hacen cumplir la ley, mire nuestro problema particular y haga algunas recomendaciones. ¿Dónde somos fuertes?, ¿dónde somos débiles?, ¿dónde necesitamos más fondos? No creo que terminemos con recomendaciones de dar menos fondos [a la oficina del sheriff]. No veo cómo eso sería un posible resultado”, dijo Williams.

El Supervisor Dan Gjerde preguntó por qué los activistas no llamaron directamente al sheriff. Dijo que él era miembro del Club Democrático de la Costa, uno de los grupos que apoya la auditoría. Él señaló que el Club no ha invitado al sheriff a hablar sobre el tema antes de pedir la auditoría.

Al final, los supervisores formaron un comité ad-hoc compuesto por Williams y el Supervisor Glenn McGourty, para decidir cómo proceder sobre la cuestión de comprender mejor las finanzas de MCSO. La moción de crear el comité pasó de manera unánime.

La petición de una auditoría vino del grupo “South Coast Organizing for Radical Equity (SCORE en sus siglas en inglés), junto con varios otros grupos de justicia social. La petición se presentó en el primer aniversario anual del asesinato de George Floyd.

“El elemento común entre todos nosotros es que estamos pidiendo más y mejor transparencia sobre esta área de gastos del condado”, dijo Miquette Thompson de SCORE.

“La solución que proponemos es que quisiéramos ver al Concejo de Supervisores adoptar una auditoría integral por una tercera parte desinteresada y objetiva, seleccionada por el Concejo de Supervisores y así también creemos que esta auditoría necesita ser tanto financiera y demográfica como de sabia naturaleza y rendimiento… Esta auditoría no es punitiva sino más bien un esfuerzo para obtener información realmente importante que pensamos guiará e informará más financiamiento responsable en el futuro. Y también creemos que la auditoría no es el fin sino un punto de partida para determinar un nuevo camino hacia la responsabilidad y transparencia públicas y ayudar al Concejo de Supervisores del Condado de Mendocino a desarrollar una mayor cultura de transparencia y responsabilidad”, dijo Thompson.

“La gente que se reunión para abogar por esta proposición son en realidad de diferentes caminos de vida. Somos maestros y profesionales de la salud, trabajadores de servicios de emergencia, dueños de pequeños negocios y líderes de la comunidad. Somos una mezcla de residentes de toda la vida y personas que acaban de llegar, además representan diferentes puntos en el espectro político, Entonces, como Uds. saben, somos sus constituyentes y parte interesadas así que Uds. saben que queremos agradecerlos la oportunidad de ser oídos hoy y mirar hacia adelante para oír la discusión entre los supervisores sobre esto”, dijo Thompson.

Williams dijo que la auditoría no era un ataque al sheriff y dijo que pensaba que todos los departamentos del condado se beneficiarían de una auditoría.

“Esto no viene de la expectativa de que hay algo mal hecho. Parte de un buen gobierno es tener auditorías periódicamente, yo pregunté ¿cuándo fue la última auditoría? El personal fue incapaz de entregar una fecha, yo no sé si ni siquiera ha habido una alguna vez, así que pienso que es una buena oportunidad para mirar las fortalezas y las debilidades”, dijo Williams.

Kendall se prendió y apuntó a los movimientos para quitar fondos a la policía.

“Voy a preguntar de nuevo: ¿Es esta una caza de brujas? Si Uds. quieren algunos datos, ahora mismo en el condado de Mendocino, yo tengo seis oficiales patrullando, que cubren 3.500 millas cuadradas y 90 mil personas. Ese es el reporte sobre la data para hoy. Algunas de estas cosas se han completamente escapado de control. Muchas ciudades donde la policía perdió fondos están ahora pidiendo que eso sea reconsiderado debido al incremento masivo de la violencia en esas áreas. El Condado de Mendocino no necesita caer en esas estadísticas” dijo Kendall.

Kendall dijo que ha tenido que tomar decisiones difíciles debido a la sobrecarga de trabajo del personal.

“Esta es una petición pública de acceso. No tengo el personal para que lo haga. Así que ¿debería sacar a mi personal de la unidad de marihuana en este tiempo cuando estamos siendo sobrepasados?, ¿saco a los detectives de sus casos, de los más de 40 casos que cada uno de ellos está a cargo?” dijo Kendall. “¿Vamos a contratar un oficial del concejo del condado para trabajar con nosotros en esto?, ¿quieren los contribuyentes pagar por esto?, ¿están estas preguntas siendo contestadas o estamos aquí simplemente sentados esperando a subirnos en el carro?”

A Kendall no le gustó la idea de que un auditor externo fuera escogido por los supervisores.

“La propuesta también indica que los supervisores escogerían la agencia auditora. No voy a apoyar una auditoría en la que no voy a tener algún tipo de aporte. Y, sí, para mí solo pensar en eso sería vergonzosamente ridículo”, dijo Kendall.

Kendall dio un discurso estridente sobre los sacrificios que los oficiales del orden hacen localmente y a lo largo del estado, mencionando el reciente caso en la costa sur donde los oficiales enfrentaron disparos.

Dijo Kendall: “Es fácil olvidarse sobre las víctimas de crímenes. Yo hablo con ellos casi todos los días. Yo mismo y el fiscal del distrito, ya somos los únicos dos que estamos abogando por las víctimas. Yo no veo ningún grupo de justicia social abogando por las víctimas. ¿Cuándo se desaparecieron?, ¿cuándo se olvidaron de ellos?. Así que, volviendo al punto… ¿quién en este concejo ha oído que necesitamos menos oficiales en el Condado de Mendocino?”.

“Los verdaderos líderes unen, no dividen. No buscan a quién culpar, ellos siempre buscan soluciones. Todos se dan cuenta que necesitamos dar una buena mirada a las cosas, pero es mejor que no se transforme en una caza de brujas, porque yo no lo voy a tolerar”.