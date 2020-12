Free COVID testing available in Ft. Bragg Tues. — Pruebas gratis de COVID, martes en Ft. Bragg

(Lee este articulo en español)

MENDOCINO Co., 12/7/20 — Free tests for COVID-19 will be available tomorrow in Fort Bragg beginning at 9 a.m. on a first come first serve basis. Only 165 tests are available, and testing will end at that point.

Go to Fort Bragg Veterans Hall at 360 Harrison Avenue.

As the Mendocino HHSA explains, “This is a WALK-UP event – Please arrive with mask on, and maintain social distance when waiting in line. No appointment necessary.”

En español

Pruebas gratuitas de COVID-19 estarán disponibles mañana en Fort Bragg a partir de las 9 a.m., y por orden de llegada. Solo se encuentran disponibles 165 pruebas.

Vaya al Fort Bragg Veterans Hall en 360 Harrison Avenue.

Como explica HHSA del condado, “Este es un servicio sin cita previa – Por favor llegue con mascarilla, y mantenga el distanciamiento social mientras espera en línea.”