Enjoy date night at the Mendocino County Museum on Feb. 10

MENDOCINO Co., 2/6/24 — Wondering what to do for Valentine’s Day? The Mendocino County Museum has been hosting behind the scenes tours, and is hosting a special event this Saturday, February 10. Here’s the announcement:

DATE NIGHT AT THE MENDOCINO COUNTY MUSEUM! Behind the Scenes Tours

Saturday, February 10, from 6 – 8 p.m. join us for a special Date Night at the Mendocino County Museum, this open house style event will kick-off our spring Behind the Scenes Tours. Visitors are invited to tour areas rarely open to the public, including the Museum collections storage facility, and see special exhibits and artifacts new to the collection. View the new exhibit, In the Field: Exploring Botany in Mendocino County, try your hand at field sketching at our Daffodil Station, and create a nature inspired Valentine.

Advertisements

Enjoy rose scented Italian Sodas and chocolate treats provided by The Friends of the Museum. Roots of Motive Power will open the Engine House for tours.

For this special event, Adults $9, children 17 and under $3.

Advertisements

The Museum will host additional guided Behind the Scenes Tours on the following dates:

• Tuesday, February 20, 2 – 3 p.m. • Tuesday, March 19, 2 – 3 p.m. • Tuesday, April 16, 2 – 3 p.m.

• Saturday, March 9, 2 – 3 p.m. • Saturday, April 13, 2 – 3 p.m.

These additional tours are included with regular admission. Space is limited, so be sure to call ahead and make a reservation early as you will not want to miss this opportunity to explore!

To reserve a space, please email [email protected] or call 707-234-6365. Please note: This program is recommended for adults and children aged 8 and over.

Advertisements

For more information please visit www.mendocinocounty.org/museum or contact the Mendocino County Museum at [email protected] or 707-234-6365.

###

400 E Commercial St. Office: (707) 234-6365 Willits, CA 95490 Email: [email protected]

Advertisements

¡CITA NOCTURNA EN EL MUSEO DEL CONDADO DE MENDOCINO!

Recorridos detrás de escena

Advertisements

Sábado 10 de febrero, de 6 a 8 p.m. Únase a nosotros para una cita nocturna especial en el Museo del Condado de Mendocino, este evento estilo jornada de puertas abiertas dará inicio a nuestros recorridos detrás de escena de primavera. Los visitantes están invitados a recorrer áreas que rara vez están abiertas al público, incluida la instalación de almacenamiento de las colecciones del Museo, y ver exhibiciones especiales y artefactos nuevos en la colección. Vea la nueva exhibición, En el campo: Explorando la botánica en el condado de Mendocino, pruebe a dibujar en el campo en nuestra estación Daffodil y cree un San Valentín inspirado en la naturaleza.

Disfrute de refrescos italianos con aroma a rosas y delicias de chocolate proporcionadas por The Friends of the Museum. Roots of Motive Power abrirá la Engine House para visitas guiadas.

Para este evento especial, Adultos $9, niños menores de 17 años $3.

El Museo organizará visitas guiadas adicionales detrás de escena en las siguientes fechas:

• Martes 20 de febrero, 2 – 3 p.m. • Martes 19 de marzo, 2 – 3 p.m. • Martes 16 de abril, 2 – 3 p.m.

Advertisements

• Sábado 9 de marzo, 2 – 3 p.m. • Sábado 13 de abril, 2 – 3 p.m.

Estos recorridos adicionales están incluidos con la entrada regular. El espacio es limitado, así que asegúrese de llamar con anticipación y hacer una reserva con anticipación, ya que no querrá perder esta oportunidad de explorar.

Para reservar un espacio, envíe un correo electrónico a [email protected] o llame al 707-234-6365.

Tenga en cuenta: este programa está recomendado para adultos y niños a partir de 8 años.

Para obtener más información, visite www.mendocinocounty.org/museum o comuníquese con el Museo del Condado de Mendocino en [email protected] o al 707-234-6365.

Advertisements