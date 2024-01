New exhibit explores the unique plants of Mendocino County

WILLITS, 1/12/23 – A new exhibit at the Mendocino County Museum in Willits explores the work of local botanists and showcases the beautiful and unique plants that grow throughout Mendocino County. The exhibit opens on January 17, 2023.

Here’s the official announcement from the museum:

Opening January 17, 2024 In the Field: Exploring Botany in Mendocino County is a celebration of the study of unique plants that grow in our region. Building on a past exhibit, Carl Purdy: A Passion for Plants, developed by Curator Dot Brovarney, In the Field reflects on the pursuits of Mendocino County Botanists from past to present. Featured botanists will include Jim McNamee, well known as the proprietor of the McNamee Store in Fish Rock on the Mendocino Coast, Edith Van Allen Murphy, who worked to record and illustrate Native American uses of plants for the U.S. Plant Bureau, and world-renowned “Lily Man of Ukiah,” Carl Purdy. The exhibit will feature sketches, illustrations, photographs, and pressed specimens that showcase a passion for learning and observation by a variety of Mendocino County artists, students, and enthusiasts. For more information please visit www.mendocinocounty.org/museum or contact the Mendocino County Museum at [email protected] or 707-234-6365.

En Español:

Inauguración el 17 de enero de 2024 En el campo: Explorando la botánica en el condado de Mendocino es una celebración del estudio de plantas únicas que crecen en nuestra región. A partir de la exposición anterior, Carl Purdy: A Passion for Plants, desarrollada por el curador Dot Brovarney, In the Field reflexiona sobre las actividades de los botánicos del condado de Mendocino desde el pasado hasta el presente. Los botánicos destacados incluirán a Jim McNamee, conocido como el propietario de la tienda McNamee en Fish Rock en la costa de Mendocino, Edith Van Allen Murphy, quien trabajó para registrar e ilustrar los usos de las plantas de los nativos americanos para la Oficina de Plantas de EE. UU., y los botánicos de renombre mundial. “Lily Man de Ukiah”, Carl Purdy. La exhibición incluirá bocetos, ilustraciones, fotografías y muestras prensadas que muestran la pasión por el aprendizaje y la observación de una variedad de artistas, estudiantes y entusiastas del condado de Mendocino. Para obtener más información, visite www.mendocinocounty.org/museum o comuníquese con el Museo del Condado de Mendocino en [email protected] o al 707-234-6365.