Ukiah Unified Superintendent’s update for families — Noticias de la superintendente para las familias de Ukiah Unified — May 7, 2021 (column)

Happy Friday, Ukiah Unified! I can hardly believe we only have 17 days of school left. As I think back over this year, it’s been tough, but now things are rapidly improving, and our hard work, dedication, and grit are paying off. We’ve worked extremely hard to get our schools open and keep them open. Over the summer, we will finalize plans to return to school next fall. We intend to return to school 100% in person, 5 days a week because we know the best place for our kids is in the classroom. And we want to keep them there! We have put many safety measures in place to help us open our classrooms to in-person learning and to keep them open as our students have returned. Another strategy to accomplish keeping our classrooms open to in-person learning is getting students vaccinated as quickly as possible when it is authorized. I urge you to get your child vaccinated when it is their turn. Thank you so much to those of you who have already accomplished this and those who participated in our drive-through vaccination clinic last weekend.

As soon as next week, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) will authorize the use of Pfizer’s COVID-19 vaccine for kids aged 12 – 15. We are now planning COVID Vaccination Clinics for Ukiah Unified students 12–15 in partnership with the City of Ukiah and Mendocino County Public Health. We will let you know how to take part in the next few weeks. The intent of these clinics is to vaccinate as many of our students and any household family members of the students who are 12 and over. Vaccinating this age group is the next big step to making sure we will be able to keep our schools open to in-person instruction five days a week in the Fall.

There are many reasons to get vaccinated. For example, one infected student at Ukiah High School would likely have been in 4 classes, causing a quarantine of over 100 students and staff. If you add in participation in sports and other after-school activities, that number increases even more. If you have been vaccinated and are exposed to COVID-19, you do not have to quarantine and can stay in class and in your activities. Positive case scenarios are similar for our elementary and middle schools. Right now, we are teaching 3,419 students in person. 868 students are thriving in our after-school sports and activities. We want to continue all of these things and so much more, so I again urge you to vaccinate yourself and your children for COVID-19. The vaccination is one more powerful layer of safety to keep our schools open for in-person learning. In addition to our clinics, when the vaccine is authorized for people 12 and over, the vaccine will be available from your medical provider, at some pharmacies, and the Ukiah Fairgrounds. As soon as we know the plan for offering the COVID-19 vaccination to our students ages 12 and above, we will notify you of the options. If you need assistance, please first reach out to your child’s school and then call our District Hotline at 707-472-5003. Click here for Ukiah Unified school phone numbers. Thank you very much for everything you do to support our students!•••••••

Noticias de la Superintendente del 7 de mayo de 2021 para las familias de Ukiah Unified

Temas: Vacunas contra COVID para los estudiantes de 12 a 15 años de edad

¡Feliz viernes, Ukiah Unified! Parece mentira que apenas faltan 17 días de clases. Cuando pienso en este año, ha sido uno difícil, pero ahora las cosas están mejorando rápidamente, y nuestra dura labor, dedicación y determinación están dando resultados. Hemos trabajado sumamente duro para abrir las escuelas y mantenerlas abiertas. Durante el verano, vamos a finalizar los planes para el regreso a la escuela en el otoño. Pensamos regresar a la escuela en persona el 100%, 5 días a la semana, porque sabemos que el mejor lugar para nuestros niños es en clase. Y queremos mantenerlos ahí. Hemos implementado muchas medidas de seguridad para ayudarnos a abrir los salones de clase al aprendizaje en persona y para mantenerlos abiertos cuando hayan regresado los estudiantes. Otra estrategia que debemos lograr para mantener los salones abiertos para aprendizaje en persona es vacunar a los estudiantes lo más rápido que se pueda cuando lo hayan autorizado. Les ruego que hagan vacunar a sus niños cuando les toque su turno. Muchísimas gracias a todos los que ya han realizado esto y a aquellos que participaron en nuestra clínica de vacunación mientras permanecían en sus vehículos el fin de semana pasado.

Tan pronto como la semana entrante, la Administración de alimentos y drogas (FDA, por sus siglas en inglés) va a autorizar el uso de la vacuna Pfizer contra COVID-19 para niños entre los 12 y 15 años de edad. Estamos planeando Clínicas de vacunación contra COVID para los estudiantes de Ukiah Unified entre los 12 y los 15 años de edad en asociación con la Ciudad de Ukiah y el Departamento de Salud del condado de Mendocino. En las próximas semanas, les informaremos cómo pueden participar. Estas clínicas tienen el objetivo de vacunar a tantos de nuestros estudiantes mayores de 12 años, y a sus familiares en casa, como sea posible. La vacunación de este grupo de edad es el siguiente paso para asegurar que podamos mantener nuestras escuelas abiertas para la enseñanza en persona cinco días a la semana en el otoño.

Son muchas las razones por las que nos debemos vacunar. Por ejemplo, es probable que un estudiante infectado en Ukiah High School haya estado en 4 clases, lo cual daría lugar a que más de 100 estudiantes y personal tuvieran que permanecer en cuarentena. Si se agrega la participación en deportes y en otras actividades ofrecidas después del horario escolar, ese número aumenta incluso más. Si ya se han vacunado y quedan expuestos a COVID-19, no tienen que permanecer en cuarentena y pueden permanecer en clase y en sus actividades. Los escenarios de casos positivos en las escuelas primarias e intermedias son similares. En este momento, estamos enseñando a 3,384 estudiantes en persona. 868 estudiantes están prosperando en los deportes y actividades después del horario escolar. Queremos continuar todas estas actividades y mucho más, así que, de nuevo, los incito a hacerse vacunar y a vacunar a sus niños contra COVID-19. La vacuna es una capa poderosa adicional de seguridad para mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en persona. Además de nuestras clínicas, cuando hayan autorizado la vacuna para las personas mayores de 12 años, los proveedores de atención médica, algunas farmacias y en Ukiah Fairgrounds la van a tener disponible.

Tan pronto como tengamos información sobre el plan para ofrecer la vacuna contra COVID-19 a nuestros estudiantes mayores de 12 años, les informaremos las opciones que tienen a su disposición. Si necesitan ayuda, llamen a la escuela de sus niños o también pueden llamar a la línea de ayuda del Distrito al 707-472-5003. Los números telefónicos de las escuelas de Ukiah Unified aparecen aquí. Muchísimas gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes.