Mendocino County Museum hosts event about the history of cattle brands (press release)

WILLITS, 7/19/23 – Ranching and Mendocino County go hand in hand, and on Sunday, July 23, the Mendocino County Museum, at 400 E. Commercial Street in Willits, will celebrate the fascinating history of livestock branding in the county. The event features a presentation about the history of local livestock branding, a presentation of brands and objects related to branding, and guest appearances by Mendocino County residents involved in the culture of branding and ranching.

Here’s the announcement from the Mendocino County Museum (una versión en español está abajo):

Join us on Saturday July 23, from 1:30-3:00 p.m. for a lively afternoon conversation about the importance of cattle brands, community, and history! Archives volunteer Carol Cox will share her adventures researching the Mendocino County Museum cattle brand collection. While conducting her research, Carol met knowledgeable local residents who helped reveal thesignificant role cattle brands and ranching have played in Mendocino County history and into present day. Carol will be joined by local rancher Dan Arkelian, blacksmiths Jim and Maryanne Underhill, and a variety of community members who contributed to the effort. Curator Linsey Dick will share cattle brands from the museum collection, the 1852 Mendocino County brand book, a quilt created to celebrate Stella James’ 50th wedding anniversary, and other unique brand-related objects from the collection. Program attendance is included with the cost of general admission. For more information, questions, and admission rates please visit www.mendocinocounty.org/museum or contact the Mendocino County Museum at [email protected] or 707-234-6365.

En Español:

Únase a nosotros el sábado 23 de julio, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. ¡para una conversación animada por la tarde sobre la importancia de las marcas de ganado, la comunidad y la historia! Carol Cox, voluntaria de los archivos, compartirá sus aventuras investigando la colección de marcas de ganado del Museo del Condado de Mendocino. Mientras realizaba su investigación, Carol conoció a residentes locales informados que ayudaron a revelar el papel importante que las marcas de ganado y la ganadería han desempeñado en la historia del condado de Mendocino y en la actualidad. Carol estará acompañada por el ranchero local Dan Arkelian, los herreros Jim y Maryanne Underhill, y una variedad de miembros de la comunidad que contribuyeron al esfuerzo. La curadora Linsey Dick compartirá las marcas de ganado de la colección del museo, el libro de marcas del condado de Mendocino de 1852, una colcha creada para celebrar el 50 aniversario de bodas de Stella James y otros objetos únicos relacionados con la marca de la colección. La asistencia al programa está incluida en el costo de la entrada general. Para obtener más información, preguntas y tarifas de admisión, visite www.mendocinocounty.org/museum o comuníquese con el Museo del Condado de Mendocino en [email protected] o al 707-234-6365.