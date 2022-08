Still Waiting on California COVID-19 Rent Relief? NCO Can Help — ¿Aún sigue esperando el alivio de alquiler COVID-19 de California? NCO puede ayudar

(Para Español desplazarse hacia abajo)

MENDOCINO CO. 8/11/22 — Over the last 15 months, North Coast Opportunities (NCO) has assisted with 574 applications and helped secure $2.7 million in rent and utility relief for Lake and Mendocino households through the California COVID-19 Rent Relief Program, Housing is Key. As a result, NCO provided housing stability and helped prevent homelessness for hundreds of local families during the pandemic.

While applications for this program closed on March 31st, the State of California will continue to process and distribute funding to applicants through September 30th.

Advertisements

If you are still waiting on relief, contact NCO today to receive assistance. Bilingual Case Managers are available to assist Lake and Mendocino County residents with updating information on their pending applications and filing an appeal if they’ve been denied or awarded less than they requested. Even if a household did not originally seek NCO support with their application, we can help.

Call 707-456-7989 or email [email protected] to set up an appointment with one of our bilingual Case Managers. As a member of the Local Partner Network for this state-wide program, NCO has an inside connection to those in charge of processing applications and we can help navigate the process.

Advertisements

NCO is the Community Action Agency that serves Lake and Mendocino Counties, as well as parts of Humboldt, Sonoma, Del Norte, and Solano Counties. NCO reacts and adjusts to community needs, including disaster response and recovery. For more information visit www.ncoinc.org or call (707) 467-3200.

En Español

Durante los últimos 15 meses, North Coast Opportunities (NCO) asistió con 574 solicitudes, a obtener $2.7 millones en alquiler y servicios públicos para los hogares de Lake y Mendocino a través del Programa de Alivio de Alquiler COVID-19 de California, Housing is Key. Como resultado, NCO proporcionó estabilidad de vivienda y ayudó a prevenir la falta de hogar a cientos de familias locales durante la pandemia.

Si bien las solicitudes para este programa cerraron el 31 de marzo, el Estado de California continuará procesando y distribuyendo fondos a los solicitantes hasta el 30 de septiembre.

Si todavía está esperando alivio de alquiler, comuníquese con NCO hoy para recibir ayuda. Los administradores de casos bilingües están disponibles para asistir residentes de los condados de Lake y Mendocino a actualizar la información sobre sus solicitudes pendientes y presentar una apelación si se les denegó o se les otorgó menos de lo que solicitaron. Incluso si un hogar no tuvo originalmente la asistencia de NCO con su solicitud, todavía estamos aquí para ayudar.

Advertisements

Llame al 707-456-7989 o envíe un correo electrónico a [email protected] para programar una cita con uno de nuestros administradores de casos bilingües. Como miembro de la Red de socios locales para este programa estatal, NCO tiene una conexión interna con los encargados de procesar las solicitudes y podemos ayudarlo a navegar el proceso.

NCO es la Agencia de Acción Comunitaria que sirve a los condados de Lake y Mendocino, así como parte de los condados de Humboldt, Sonoma, Del Norte y Solano. NCO reacciona y se ajusta a las necesidades de la comunidad, incluida la respuesta y recuperación ante desastres. Para obtener más información, visite www.ncoinc.org o llame al (707) 467-3200.