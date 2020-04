El coronavirus llega a Round Valley, seis personas infectadas con COVID-19

De acuerdo con Mendocino Public Health: “Si usted es residente de Round Valley y le preocupa la exposición o tiene síntomas de COVID-19 como tos, fiebre o síntomas similares a la gripe, comuníquese con la Enfermera de Triaje del Centro de Salud Indígena de Round Valley al (707) 983 -6181 ext. 142. Por favor llame a la clínica antes de llegar “.

(Read this article in English)

UPDATE 10:25 p.m. 4/24/20 — Aquí está la última actualización:

ACTUALIZACIÓN 2:25 p.m. 24/04/20 – En una actualización de video realizada esta tarde, la Dra. Noemi Doohan de Mendocino Public Health informó que el número total de casos en esta familia es ahora cinco. Cinco miembros de esta familia que vive en el mismo hogar han recibido resultados positivos de coronavirus.

El Distrito Escolar Unificado de Round Valley también ha realizado cambios en las comidas escolares debido a la presencia del virus en Covelo. Leer más aquí.

ACTUALIZADO 9:55 p.m. – Tres miembros de una familia que reside en la Reservación de Tribus Indias Round Valley han dado positivo por COVID-19. Esas personas están en aislamiento y un sistema de “rastreo de contactos”, jerga de salud pública que significa el proceso por el cual los médicos y trabajadores de salud investigan con quién estuvo en contacto la familia, está en marcha. Los contactos cercanos de la familia han sido puestos en cuarentena.

El número total de casos confirmados en el condado ahora es de ocho. Sin embargo, debido a la falta de pruebas y al hecho de que muchas personas experimentan síntomas leves o incluso no presentan síntomas, es probable que el número real sea mayor.

(Desplácese hasta la parte inferior de la página para ver el comunicado de prensa)

Debido a que la investigación no se ha completado, no está claro dónde la familia puede haber contraído la enfermedad, ni el comunicado informa si la familia viajó recientemente fuera del condado. Esto significa que aún no se ha descartado la propagación comunitaria u otra transmisión desde el interior del condado, y subraya la importancia de adherirse al distanciamiento social adecuado, la cobertura facial, resguardarse en casa y otras medidas de protección.

Según el comunicado de prensa y una publicación en Facebook realizada por el esposo, la familia está en condición estable y no ha tenido que ser hospitalizada.

ARTÍCULO ORIGINAL:

MENDOCINO Co., 4/23/20 – Una pareja de Covelo se ha enfermado debido a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), elevando el recuento total de personas infectadas con la enfermedad en el condado de Mendocino a al menos siete. En este momento se desconoce si el hombre y la mujer se infectaron en el condado o si contrajeron el virus en otro lugar.

El esposo publicó en su página de Facebook hoy explicando que él y su esposa habían sido examinados y que de hecho tenían el virus, pidiendo apoyo y oraciones, y disipando el rumor de que el virus les había llegado a través de su hijo. Un portavoz del condado de Mendocino confirmó que enviarán más información sobre el caso dentro de poco.

Aunque el esposo ha publicado esta información en un foro público, no compartimos su nombre en este artículo para proporcionarle cierta privacidad. También encomiamos la naturaleza directa con la que se ha enfrentado a la enfermedad e informó rápidamente a su propia comunidad.

En su publicación de Facebook, señaló: “Por favor, asegúrate de usar tu cubrebocas y guantes, no se sabe lo que vas a tocar.” El hombre, que es indígena, tiene varias publicaciones en su página de Facebook que llaman la atención a la crisis en la Nación Navajo, que ha sido particularmente afectada por la pandemia de COVID-19.

Aguardamos más información de la Oficina de Salud Pública del Condado de Mendocino y actualizaremos este artículo cuando haya más detalles disponibles.

Aquí está el comunicado de prensa del Departamento de Salud Pública del Condado de Mendocino:

Three Positive Cases of COVID-19 in Round Valley

Post Date: 04/23/2020 9:29 PM

Today, April 23, 2020, three Round Valley residents within the same household tested positive for COVID-19. The testing was performed at Round Valley Indian Health Center and the health care workers used proper Personal Protective Equipment (PPE). Following protocol the Round Valley Indian Health Center reported the positive cases to Mendocino County Public Health. Public Health has initiated a contact tracing investigation and is working with Round Valley Indian Health Center on additional testing of individuals potentially exposed to the individuals that have tested positive. All three individuals are in stable condition, in isolation at home with active public health monitoring and did not require hospitalization. Asymptomatic close contacts of the cases are in quarantine.

Mendocino County Health Officer Dr. Noemi Doohan stated, “I am grateful for the opportunity to collaboratively work with the Round Valley Indian Tribes and the Round Valley Indian Health Center and applaud the clinic staff for the exemplary manner in which these cases were cared for. Thank you to Congressman Jared Huffman, Senator Mike McGuire, Assemblyman Jim Wood and California Department of Public health Director Dr. Sonia Angell for their rapid response and assistance in mobilizing additional resources. I deeply care about our tribal communities and we are here to respond and provide support to contain the spread of COVID-19.”

Please understand that those who test positive have a right to remain anonymous and have their privacy respected. If you are a resident of Round Valley and have concerns about exposure or have COVID-19 symptoms such as cough, fever or flu-like symptoms please contact the Round Valley Indian Health Center Triage Nurse at (707) 983-6181 ext. 142. Please call the clinic prior to arriving.

The Mendocino County Health Officer, Round Valley Indian Health Center and Round Valley Indian Tribal Council urge residents to follow the Health Officer’s Shelter in Place order and stay home unless essential travel is required for groceries, medicine or other necessary items.

Every person has a role to play to lessen the spread of this virus and to help prevent exposure to others. You can protect yourself and your family by following these simple measures:

Washing hands with soap and water.

Clean and disinfect frequently touched surfaces daily. If surfaces are dirty, clean them using detergent or soap and water prior to disinfection.

Avoiding touching eyes, nose or mouth with unwashed hands.

Cover your cough or sneeze with a tissue or your inner elbow.

Avoiding close contact with people who are sick.

Do not go to work if you become sick with respiratory symptoms like fever and cough.

Wear facial coverings when you leave your home.

Following guidance from public health officials.

An update regarding the new cases will be provided tomorrow at 2:00 p.m. during the Health Officer’s Friday Update which will be streamed live on the Mendocino County YouTube Channel (www.youtube.com/MendocinoCountyVideo) and Facebook page (www.facebook.com/mendocinocounty/).

The new cases brings the total number of positive cases in Mendocino County to eight. Of the eight cases, four have recovered.