Y… ¿Qué hay en un kit de reducción de daños?

Traducido por A. Loreto Rojas

MENDOCINO Co., 8/31/21 — La Coalición Nacional de Reducción de Daños, una organización nacional de defensa, describe la reducción de daños como un modelo y un movimiento. La reducción de daños utiliza una serie de estrategias para hacer frente a las consecuencias negativas del consumo activo de drogas; esas estrategias pueden ir desde el intercambio de jeringuillas hasta la ayuda para el alojamiento, pasando por los servicios de asesoramiento y el tratamiento de la drogadicción

El único programa de intercambio de jeringuillas del condado de Mendocino, la Red de Atención y Prevención de MCAVHN, ofrece una serie de servicios de reducción de daños y de apoyo a los usuarios activos y antiguos de drogas y a sus seres queridos.

Para cualquier persona que llame a la puerta de MCAVHN o se encuentre con el equipo de divulgación, la bolsa café “kit de inicio” contiene componentes que salvan vidas. Shawn Horn, proveedor de servicios de extensión y reducción de daños de MCAVHN, explica los componentes de un kit típico.

¿Para qué se usa la caja negra?

Esa discreta caja negra es un contenedor de objetos punzantes de tamaño de viaje para jeringuillas usadas. En la pegatina se puede leer la ley de California AB 1743, que permite a cualquier persona mayor de 18 años poseer jeringuillas y la AB 472, la ley del buen samaritano del 911 de California, que ofrece una protección limitada contra la detención, la acusación y el enjuiciamiento de las personas que buscan servicios de emergencia porque están sufriendo una sobredosis de drogas o ayudando a una persona con sobredosis

“Tenemos estas cajas negras para la policía. Le decimos al cliente: ‘Oye, mientras guardes tus jeringuillas sucias en esto y las traigas de vuelta no puedes ser acusado. [La policía] ni siquiera puede preguntarte: ‘¿Para qué se usaron estas agujas?'”.

Jeringuillas, bolsas, torniquetes… ¿Pero por qué tantos?

Cada kit viene con múltiples necesidades de un solo uso. “Para que la gente no comparta. No queremos que la gente comparta nada”, explica Horn.

“Así que estas [bolsas] están pensadas para una persona, pero sé que algunas personas seguirán dando una jeringa a alguien, así que siempre doy de más. Les damos torniquetes. Y [para las jeringuillas] depende del tamaño que quieran. Tenemos calibre 28, 29, 30, 31. La más común es la de calibre 31. Las diferencias en los calibres son el tamaño y la longitud de la aguja”.

La gente tiene preferencias. “Algunas personas vienen y dicen: ‘Oye, dame algunos de los arpones, los 27, los 28 porque tengo las venas profundas’. Cuando tienen las venas tan reventadas, es difícil encontrar una”.

¿Qué es naloxone?

Naloxone es una medicina que puede ser administrada por cualquier persona para revertir los efectos de una sobredosis.

“… [La naloxona es] lo mismo que usan los paramédicos”, explica Horn. “Lo más importante es hacerla llegar al mayor número de personas posible. Cuando llegué aquí, lo hice como si fuera un traficante de drogas. Preguntaba ‘¿Necesitas más naloxona?’ y me decían ‘No, todavía tengo un poco de la última vez que me la diste’.

Como antagonista de los opioides, la naloxona bloquea y revierte los efectos de otros opioides, como la heroína, la morfina, el fentanilo, la hidrocodona (Vicodin®), la oxicodona (OxyContin®) y la codeína. La naloxona puede inhalarse en forma de aerosol nasal o inyectarse a una persona con sobredosis.

“Le digo a la gente que viene que dice ‘yo no me meto heroína’: pues seguro que conoces a alguien que sí se mete heroína o que puede pasar por delante de alguien que necesita una inyección”.

La naloxona no puede utilizarse para los trastornos por consumo de sustancias y no tiene ningún efecto en alguien que no tenga opioides en su sistema. “No puedes drogarte con ella, podría tomarla ahora mismo, ponerla en una jeringa, meterla en mi pierna y no me va a hacer nada. Es un bloqueador de opioides”.

Horn explica que una dosis de naloxona administrada por un inhalador nasal frente a una inyectable es de acción más rápida, pero eso tiene un inconveniente. “La nasal reacciona más rápido, pero tienes menos margen para que vuelvan a tener una sobredosis. La naloxona [que es inyectable] tiene una ventana de ocho horas. Si salen [de la sobredosis], no van a entrar en ella hasta pasadas 8 horas”.

Horn continúa: “Le decimos a la gente: ‘Oye, esto no es algo que te salve la vida, no llames a los paramédicos’. Tienen que llamar a los paramédicos pase lo que pase”. La Ley del Buen Samaritano, en pocas palabras, dice que si alguien tiene una sobredosis y tienes que llamar a una ambulancia, [las fuerzas del orden] no pueden hacer preguntas. No pueden cobrarte por las drogas; no pueden cobrarle a la gente en la habitación por las drogas. Le digo a la gente que llame a una ambulancia y que no se olvide de informarles de la cantidad de dosis [de naloxona] que les ha dado”.

Cada frasco tiene un número de identificación único, que el MCAVHN utiliza para medir los datos. “Queremos su nombre y apellido, su fecha de nacimiento, su sexo y su etnia”, dice Horn. “Podemos ir más allá y hacer preguntas como: ¿Esto es principalmente para mantenerte a ti mismo o a otros bien? ¿Qué pasó con la última dosis? Si la usaste, ¿se revirtió con éxito?”. El MCAVHN también guarda datos sobre la fuente de la droga que causó la sobredosis.

Como obtener apoyo: Para acceder a naloxona gratuito, póngase en contacto con MCAVHN o visite Safe Rx Mendocino Opioid Safety Coalition: https://www.saferxmendocino.com/es/como-conseguir-naloxona-narcan Si Ud. o alguien que Ud. conoce necesita o está interesado en los servicios de reducción de daños, póngase en contacto con MCAVHN en el (707) 462-1932 o pase por el 148 Clara Avenue en Ukiah de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 pm. Para obtener información adicional sobre los recursos de apoyo para el trastorno por consumo de sustancias: – Safe Rx Mendocino Opioid Safety Coalition: https://www.saferxmendocino.com/es/como-conseguir-naloxona-narcan – Mendocino County Substance Use Disorder Treatment (SUDT), 707-472-2637

Dana Ullman reports on health-related stories for The Mendocino Voice with support from the USC Annenberg Center for Health Journalism. This article was produced as a series for the 2021 Center for Health Journalism California Fellowship.