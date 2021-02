Mi experiencia en una clínica de vacunación en el condado de Mendocino (letter-to-the-editor)

The following is a letter to the editor, published here as opinion. The opinions expressed in this letter are those of the writer. If you would like to submit a letter to the editor feel free to write to info@mendovoice.com.

Estimado Editor,

El sábado 6 de febrero de 2021 mi esposo y yo recibimos la primera dosis de la vacuna Moderna contra el Covid-19 en el gimnasio de la preparatoria, Willits High School.

Organizada y realizada por el hospital Howard Memorial de Willits, esta clínica de vacunación fue un gran éxito de coordinación y organización. De hecho, no es la primera clínica que se ha llevado a cabo en el condado de Mendocino. Si uno está al tanto, se encontrarán anuncios para otras en las redes sociales. Pero es de suma importancia vigilar con frecuencia, ya que las reservaciones para dichas clínicas se completan rapidísimo.

Para poder asistir a la clínica, primero tuve que registrarme. Más adelante explicaré como me registré. Pero primero, comentaré lo fácil y rápido que fue el procedimiento de la vacuna.

Al llegar a Willits High School, a las 8:45 a.m. ya había una fila corta esperando entrar. Estacionada al lado de la entrada había una camioneta de paramédicos y más allá una mesa de registración, la primera estación. Me formé, con doble mascarilla puesta y a 6 pies del señor enfrente de mí. Unos minutos después llegué al frente de la mesa de registración.

En esta primera estación, antes de entrar al gimnasio, Nancy Villegas y Cici Aycocho Winiger, empleadas del hospital Howard Memorial me dieron la bienvenida y se aseguraron de que mi nombre apareciera en la lista de registro.

Inmediatamente me mandaron a la segunda estación, aun fuera del gimnasio, donde Diana Bell, otra empleada de Adventist Health tomó mis datos personales en un formulario de papel.

Al terminar el formulario, la Sra. Bell me lo entregó y me mandó a la tercera estación dentro del gimnasio donde había una hilera de computadoras. Le entregué mi formulario a la empleada tecleando una de las computadoras y ella introdujo mi información en la base de datos.

De ahí proseguí a la cuarta estación donde había otra hilera de computadoras. En esa estación sólo pidieron mi nombre, ya que la información ya se encontraba en la base de datos, y me entregaron una tarjetita—mi comprobante de la primera dosis de la vacuna, y la fecha para presentarme para la segunda dosis.

En la quinta estación por fin me pusieron la inyección, que no dolió para nada. Me pusieron un curita y a la vez me preguntaron acerca de las alergias que yo había declarado en mis datos personales. Les expliqué, y me mandaron a la sexta y última estación.

La última estación son las gradas del gimnasio donde se lleva a cabo un período de observación. Porque ha habido reacciones alérgicas a las vacunas, como con todas las vacunas, al recibir la inyección, es de suma importancia mantenerse sentado durante 15 minutos, donde hay enfermeros observando a los vacunados. A mi esposo lo mandaron a las bancas para su período de 15 minutos. A mi me mandaron 30 minutos ya que tengo varias alergias. Ya pasado ese tiempo de observación, los enfermeros nos dieron de alta.

Para poder asistir a cualquier clínica de vacunación, primero uno tiene que registrarse. Yo por suerte tengo una amiga que pertenece a un grupo llamado Promotores de Salud de Nuestra Alianza de Willits. Diana Gómez Martínez, mi amiga me registró en la lista del hospital. Los Promotores se dedican a proporcionar información con un enfoque en la salud de nuestra comunidad, ya sea entregando despensas, suministrando información acerca de cuestiones de salud, de las vacunas, y registrando a aquellas personas que no tengan computadora, celular, o bien, que no hablen inglés. Si necesita asistencia de los Promotores, he aquí su número: (707) 456-9418.

También, uno se puede apuntar en la lista de registro por medio de este enlace www.bit.ly/ahmendo_notify Ya registrado, cuando Adventist Health esté por realizar una clínica de vacunación, ellos mandarán un correo electrónico informando a aquellos que califican para la vacuna y que viven cerca de donde la clínica de vacunación se llevará a cabo. Si por ejemplo la clínica es para gente de 75 años y más grande, no se podrá registrar a un individuo de 46 años y por lo tanto, no recibirá un mensaje electrónico.

Si los lectores de esta carta conocen a alguien que necesite ayuda, hagan el favor de recomendarlos a Los Promotores de Salud o, si es posible, ayuden a registrarlos ustedes mismos.

Yo por mi cuenta no he tenido reacciones a la vacuna salvo un brazo un poco hinchado donde me inyectaron. Aparte de eso, todo bien.

Atentamente,

Patricia Fernandez Baumann

The preceding article was an opinion column, or letter to the editor, and the opinions expressed therein are the author’s not necessarily those of The Mendocino Voice. It was not necessarily edited for punctuation, capitalization, spelling etc. While, we reserve the right to copyedit and fact-check opinion pieces, and letters to the editor — and to annotate such pieces with fact-checking — we do not habitually do so.

Editor’s note: Out of due consideration for transparency it should be noted that the letter writer is the mother of Mendocino Voice editor-in-chief A.F. Baumann. We accept letters from local people on local subjects.