West Business Development Center lanza sitio de web y seminarios web de español — West Center to launch Spanish language website and workshops

(Read in English)

Una anuncio desde West Company sobre el nuevo sitio de web en español:

COVID-19: West Business Development Center lanza sitio web y seminarios web en español

Línea de llamada dedicada a propietarios de pequeñas empresas latinas abierta

UKIAH, Calif. – 19 de Abril, 2020 – Como parte de su misión de apoyar a las pequeñas empresas en los condados de Mendocino y Lake, West Business Development Center anuncia el lanzamiento el 17 de abril de 2020 de una página de soporte empresarial latino. Esta página contiene toda la información de programación latina desarrollada y presentada por West Center; se puede ver en https://www.westcenter.org/latino-biz. Además de la página de soporte, West Center ha establecido una línea telefónica dedicada en español para propietarios de negocios latinos que tienen preguntas para West Center.

La página de Soporte Empresarial Latino es solo el primero en una serie de pasos que West Center está tomando para ofrecer apoyo a la comunidad empresarial de habla hispana. El 17 de abril, West Center envió su primer boletín en español, y este junio lanzarán una versión en español del sitio web actual del West Center.

Reconociendo la necesidad de servir a la comunidad latina, particularmente en este momento de crisis, West Center ha contratado los servicios de Mariana Almaraz que, a partir del 13 de abril de 2020, es uno de los dos asesores dedicados a pequeñas empresas de habla hispana en West Center. Originalmente de Guadalajara, México, la Sra. Almaraz se estableció en el North Bay Area en 1997 para continuar sus estudios. Después de graduarse, dirigió su propio negocio y en 2016 se unió al Napa-Sonoma Small Business Development Center para trabajar con la comunidad empresarial latina proporcionando asesoramiento empresarial individual. Mary Anne Petrillo, CEO de West Center, dijo: “Estamos encantados de que Mariana se haya unido al West Center en este momento crítico de necesidad. Ella será invaluable en nuestros esfuerzos para proporcionar alcance a nuestras pequeñas empresas latinas locales tanto ahora como a medida que las empresas preparan para su reapertura”. La Sra. Almaraz se une al veterano del West Center George Verástegui para atender las necesidades empresariales de la comunidad latina.

A partir del 21 de abril, y actualmente hasta el 16 de junio, West Center presentará una serie de seminarios en línea gratuitos en español:

COVID-19: Estrategias financieras para mantener su negocio: dirigido por el experto financiero Libia Berbesi; 21 de abril

COVID-19: Estrategias de marketing para sostener su negocio; La líder Erica Rojas proporciona consejos y estrategias de marketing; 5 de mayo

COVID-19: Creación de su marca: impartida por Ara Iglesias, experto en branding y marketing digital; 19 de mayo

COVID-19: Redes sociales para su negocio: dirigido por Ara Iglesias se centrará en la importancia de tener una sólida presencia en las redes sociales; 2 de junio

COVID-19: Instagram para pequeñas empresas: un seminario en línea sobre la adaptación a la situación actual y la creación de contenidos digitales dirigido por Mariza Baca; 16 de junio

West Center alienta a todas las pequeñas empresas del condado a visitar su sitio web en www.westcenter.org para obtener las últimas noticias relacionadas con el negocio e información sobre los próximos seminarios en línea.

# # #

Acerca del West Business Development Center: WBDC es una organización sin fines de lucro financiado por la Small Business Administration (SBA) de los Estados Unidos que proporciona asesoramiento confidencial confiable sin costo y programas de capacitación relevantes a los empresarios en todo los condados de Lake y Mendocino. West Center se compone del Mendocino Small Business Development Center y el Mendocino Women’s Business Center.

www.westcenter.org Phone: 707 964 7571 Address: 345 N. Franklin St. Fort Bragg, 185 E. Church St. Ukiah

Here’s the announcement in English:

COVID-19: West Business Development Center Launches Spanish Language Website and Webinars

Dedicated call line for Hispanic small business owners now open

UKIAH, Calif. – April 19, 2020 – As part of their mission to support small businesses in both Mendocino and Lake Counties, West Business Development Center announces the April 17, 2020 launch of a Latino Business Support page. This page houses all of the Latino programming information developed and presented by West Center; it can be viewed at https://www.westcenter.org/latino-biz

In addition to the support page, West Center has set up a dedicated Spanish language phone line for Latino business owners who have questions for West Center: 707-409-0530.

The Latino Business Support page is just the first in a number of steps West Center is taking to provide support for the Spanish speaking business community. On April 17, West Center sent out their first Spanish language newsletter, and this coming June they will be launching a Spanish language version of the current West Center website.

Recognizing the need to serve the Latino community, particularly at this time of crisis, West Center has engaged the services of Mariana Almaraz who, effective April 13, 2020, is one of two dedicated Spanish-speaking small business advisors at West Center. Originally from Guadalajara, Mexico, Ms. Almaraz settled in the North Bay Area in 1997 to pursue her studies. Following graduation, she ran her own business and in 2016 joined the Napa-Sonoma Small Business Development Center to work with the Latino business community providing one-on-one business advising. Mary Anne Petrillo, CEO of West Center, said “We are thrilled that Mariana has joined the West Center at this critical time of need. She will be invaluable in our efforts to provide outreach to our local Latino small businesses both now and as businesses ramp up for reopening.” Ms. Almaraz joins West Center veteran George Verástegui to serve the Latino community’s business needs.

Beginning on April 21, and currently running through June 16, West Center will present a series of free Spanish language webinars:

· COVID-19: Financial Strategies To Sustain Your Business: Estrategias Para Mantener Su Negocio Próspero led by financial expert Libia Berbesi; April 21

· COVID-19: Marketing Strategies To Sustain Your Business/Estrategias Para Mantener Su Negocio; leader Erica Rojas provides marketing tips and strategies; May 5

· COVID-19: Creating Your Brand/Creando tu Marca taught by Ara Iglesias, an expert in branding and digital marketing; May 19

· COVID-19: Social Media For Your Business: Redes Sociales Para Tu Negocio led by Ara Iglesias will focus on the importance of having a robust social media presence; June 2

· COVID-19: Instagram for Small Businesses: Instagram Para Pequeños Negocios, a webinar on adapting to the current situation and creating digital content led by Mariza Baca; June 16

West Center encourages all small businesses in the county to visit their website at www.westcenter.org for the latest business-related news and information about upcoming webinars.