Lo último sobre el cierre de escuelas del Condado de Mendocino – todas las escuelas de Mendocino cambiarán a “clases modificadas” (actualizado 9:50 pm)

To read this article in English click here.

Nota del editor: esta situación se está desarrollando extremamente rápido. Si está leyendo este artículo el día después de la publicación, vaya a nuestro último informe para obtener información más reciente. También actualizaremos este artículo a medida que haya más información disponible.

A primera vista

Todas las escuelas de todo el condado se trasladarán a la “aprendizaje modificado”, que significa muchas cosas diferentes para cada distrito, bajo la dirección de Salud Pública

El Distrito Escolar Unificado de Ukiah tendrá clases el lunes 16 de marzo, para luego cambiar a aprendizaje remoto.

El Distrito Escolar Unificado de Willits tendrá sus sitios abiertos el lunes para que los niños recojan materiales y comiencen a aprender a distancia, a partir del martes.

Fort Bragg también dará clases el lunes, y cerrará las escuelas a partir del 17 de marzo. Fort Bragg determinará qué medidas tomar.

Las escuelas del pueblo de Mendocino están cerradas.

Las escuelas de Covelo están cerradas.

El cierre de las escuelas está programado para extenderse hasta mediados de abril, o hasta las vacaciones de primavera, momento en el que los funcionarios volverán a evaluar los peligros y riesgos del coronavirus.

ACTUALIZACIÓN 8:10 p.m. — El Distrito Escolar Unificado de Ukiah y el Distrito Escolar Unificado de Fort Bragg han instituido políticas similares por las cuales las escuelas permanecerán abiertas el lunes 16 de marzo para que los niños vayan a la escuela, se reporten y recojan materiales, luego cerrarán por lo menos un mes, hasta las vacaciones de primavera, momento en el que habrá una reevaluación de las circunstancias por parte de los funcionarios de salud pública y educación.

Ad

Estos distritos escolares y otros están cambiando hacia modelos de “instrucción modificada” o “aprendizaje a distancia.” Principalmente, esto significa que se les pedirá a los niños que hagan su trabajo escolar de los paquetes envíados y en línea. Al menos el Distrito Escolar Unificado de Willits ha dicho que continuarán brindando comidas calientes para el desayuno y el almuerzo, “para llevar”. No es evidente si otros distritos harán lo mismo.

Lea las declaraciones de Ukiah y Fort Bragg a continuación.

ACTUALIZACIÓN 3:12 p.m. — La Dra. Noemi Doohan, Oficial de Salud Pública del Condado de Mendocino, junto con la Superintendente de Escuelas del Condado de Mendocino, Michelle Hutchins, ahora dicen que todas las escuelas en el Condado de Mendocino transicionarán a “aprendizaje modificado,” a partir del martes 17 de marzo. Esto significa principalmente que las escuelas se cerrarán, aunque en la mayoría de los casos las escuelas implementarán algún tipo de aprendizaje a distancia, ya sea con paquetes o clases en línea.

Get Mendo news in your inbox Join our mailing list to receive the latest news direct to your inbox. SUBSCRIBE! You have Successfully Subscribed!

En una breve entrevista, Hutchins, la superintendente del gobierno del condado y no a nivel de distrito individual, dijo que las cosas están cambiando y desarrollándose rápidamente, pero que “Errar por el lado de la seguridad es lo que hay que hacer ahora”. Ella explicó que el aprendizaje modificado podría significar una gran variedad de cosas. Un ejemplo sería la reducción del tamaño de la clase y el aislamiento de grupos de niños, pero es poco probable que tales medidas sean posibles dados los niveles actuales de personal. Hutchins también señaló que la oficina del gobernador mantendrá una reunión con funcionarios locales mañana a las 2 p.m. para proporcionar nuevas pautas e información. Además, el Centro de Control de Enfermedades a nivel federal indica que las escuelas tal vez necesiten estar cerradas entre ocho y 20 semanas.

Los funcionarios del distrito escolar de todo el condado están reunidos para discutir qué significará este aprendizaje modificado para cada distrito. Los resultados variarán según el distrito y pueden variar de clases en línea, aprendizaje a distancia, cierre completo y asistencia continua para distritos muy pequeños, que pueden monitorear de cerca a los niños. Y, por supuesto, los funcionarios escolares están bajo una presión política considerable de parte de los padres e incluso de los políticos electos para que se cierren las escuelas.

Aquí está la declaración de los funcionarios de salud pública y educación:

Ad

El Funcionario de Salud del Condado de Mendocino y la Oficina de Educación del Condado de Mendocino declaran con respecto al aprendizaje modificado. La Dra. Noemi Doohan, Oficial de Salud del Condado, y la Superintendente del Condado de Mendocino, Michelle Hutchins, emiten la siguiente declaración con respecto al aprendizaje modificado: Para el 17 de marzo, todos los distritos escolares del condado de Mendocino realizarán la transición a un aprendizaje modificado. La Oficina de Educación del Condado de Mendocino y el Oficial de Salud del Condado de Mendocino trabajarán directamente con los distritos escolares a principios de abril para reevaluar la necesidad de continuar la educación modificada después de las vacaciones de primavera. Los distritos escolares del condado de Mendocino personalizarán el enfoque de aprendizaje modificado basándose en las necesidades particulares y recursos locales, que pueden incluir la suspensión de clases en persona en las escuelas . Ad La Dra. Noemi Doohan, Oficial de Salud, declaró: “Después de las discusiones con los Superintendentes de cada distrito del condado de Mendocino, apoyo la decisión de nuestros líderes educativos de iniciar una instrucción modificada hasta mediados de abril. Como comunidad, debemos enfatizar la importancia del distanciamiento social con nuestros hijos para que la transición a instrucción modificada sea una estrategia de mitigación efectiva para COVID-19. ” La Superintendente del Condado Michelle Hutchins declaró: “El esfuerzo de colaborativo de nuestros líderes escolares y el Oficial de Salud es impresionante. Aplaudo los esfuerzos de cada líder escolar así como trabajan con sus escuelas para emplear la instrucción modificada.El Departamento de Salud apoya a cada distrito escolar para definir los detalles de la instrucción modificada para mejor satisfacer las necesidades de cada comunidad y usar los recursos locales de una manera eficaz.” Favor de visitar: www.mendocinocounty.org para obtener las últimas noticias locales sobre COVID-19. Para preguntas relacionadas con la salud general u otras inquietudes relacionadas con COVID-19, llame al Centro de llamadas del condado de Mendocino al (707) 234-6052 o envíe un correo electrónico a callcenter@mendocinocounty.org. El centro de atención telefónica estará abierto durante el horario comercial habitual, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Ad County of Mendocino

ACTUALIZACIÓN 2:24p.m – A partir de mañana, las escuelas del Condado de Lake permanecerán cerradas hasta el 10 de abril, aunque puede que el cierre sea reevaluado.

ACTUALIZACIÓN 1:30 p.m. – Justo después de la 1 p.m. hoy, el Distrito Escolar Unificado de Willits anunció a través de Facebook que cerrarían las escuelas hasta el 13 de abril. Agregaron que aún se servirán el desayuno y el almuerzo. Este cierre de Willits se agrega a la lliste que incluye los distritos escolares de Round Valley y del Pueblo de Mendocino.

Aquí está la declaración de Willits:

Todos los sitios escolares estarán abiertos el lunes para que los estudiantes recojan los materiales que necesitanran, pero la instrucción normal en clase se suspenderá hasta el 13 de abril. Se espera que los estudiantes comiencen sus paquetes o instrucción por internet. Estén atentos para obtener información ya que esta es una situación cambiante

Esperamos tener nuestras bibliotecas abiertas para los estudiantes que necesitan acceso. El desayuno y el almuerzo se proporcionarán a través de la escuela secundaria de forma, “para llevar.”

Willits Unified School District por medio de Facebook

Support The Mendocino Voice We depend on your support. A generous gift in any amount helps us continue to bring you this service. Become a Member!

MENDOCINO Co., 15/03/20 – Hasta esta fecha, el 15 de marzo no se han confirmado casos de COVID-19 (coronavirus) en el condado de Mendocino, y la Dra. Noemi Doohan, oficial interino de salud pública, aún no ha ordenado el cierre de las escuelas del condado. El 13 de marzo, dos de los distritos escolares del condado, el Distrito Unificado de Mendocino y el Distrito Unificado de Round Valley, decidieron cerrar temporalmente debido a la pandemia, aunque Doohan emitió un comunicado esa noche reiterando su sugerencia de que las escuelas permanezcan abiertas. Doohan, junto con los funcionarios del condado, se reunirá con los jefes de los distritos escolares del condado el domingo. Varios superintendentes han comenzado a preparar planes para cerrar temporalmente, incluyendo el desarrollo de planes de lecciones remotas, y han dicho a los padres y estudiantes que esperen un anuncio después de la reunión de hoy al mediodía con los funcionarios del condado.

Tanto el Distrito Escolar Unificado de Mendocino, como el de Round Valley anunciaron cierres el viernes debido a las preocupaciones sobre la posible propagación comunitaria del coronavirus. Doohan enfatizó en una conferencia de prensa el jueves 12 de marzo, y nuevamente en su declaración sobre el cierre de escuelas el viernes, y en una entrevista el 14 de marzo, que desde que el condado de Mendocino no ha visto ningún

caso confirmado de COVID-19, no cree que haya actualmente alguna propagación comunitaria del virus dentro del condado. Sin embargo, para abordar las preocupaciones de los superintendentes, muchos de los cuales han enfrentado preguntas de los padres e incluso de los supervisores del condado sobre la necesidad de cierres de escuelas, Doohan se reunirá con representantes del distrito el domingo para abordar las preocupaciones del distrito escolar y determinar cómo el condado podría apoyarlos mejor aunque ella no haya dirigido cierres.

El Distrito Unificado de Mendocino ha ordenado que las escuelas cierren del 16 al 27 de marzo e informó a los padres que las vacaciones de primavera pueden programarse y que el cierre temporal se volverá a evaluar semanalmente (ver la declaración a continuación). El Distrito Round Valley Unified cerrará del 16 de marzo al 3 de abril y no proporcionará comidas escolares, según un comunicado en Facebook (ver más abajo). Varios superintendentes escolares de distritos que permanecen abiertos, inclusive Mark Westerberg de Willits Unified, han informado a los padres que esperan anunciar actualizaciones el domingo por la tarde. El Distrito Unificado de Ukiah también emitió una declaración el 13 de marzo reiterando que las escuelas permanecen abiertas. Doohan enfatizó en una entrevista del 14 de marzo y en su declaración del 13 de marzo que ella cree que el acceso a la escuela para los niños es de suma importancia, diciendo que prefiere mantener a los niños en la escuela aprendiendo, si es posible. Ella ha declarado que el Condado de Mendocino seguirá las pautas de los distritos escolares del Área de la Bahía de San Francisco. Sin embargo, aunque varios Distritos del Área de la Bahía han ordenado cierres, desde el sábado, ella declaró que, dado que el Condado de Mendocino no ha reportado ningún caso, los cierres no han sido necesarios. En la misma entrevista del 14 de marzo, el CEO del condado de Mendocino, Carmel Angelo, señaló que los funcionarios del condado y de salud pública han pasado los últimos días en pláticas y reuniéndose con los superintendentes de los diversos distritos escolares en el condado de Mendocino, y que hasta ahora no creen que sea el momento para cerrar todo todavía. Las escuelas en varios estados han sido cerradas entre dos y seis semanas, incluyendo varios distritos en California, pero no ha habido una directiva estatal sobre el cierre de escuelas. Doohan enfatizó la importancia del “distanciamiento social”, especialmente para los ancianos y las personas con problemas de salud, y dirigió la cancelación de eventos a más de 250 personas durante la conferencia de prensa del 12 de marzo del condado.

Los distritos escolares individuales han estado analizando a los estudiantes para determinar cómo abordar el desarrollo de planes de lecciones remotas, dado que los estudiantes pueden carecer acceso al Internet, así como otros servicios clave como comidas subsidiadas y tratamiento de salud mental. California recibió una exención del USDA para continuar con los almuerzos escolares bajo condiciones de cierre, pero no está claro cómo se podrían distribuir esas comidas en caso de cierres, y probablemente será una decisión logística tomada a nivel de distrito. En conferencias de prensa anteriores, la Superintendente de Escuelas del Condado de Mendocino, Michelle Hutchins, dijo que estaba en pláticas con los distritos sobre el aumento de la limpieza, los planes de lecciones remotas y los posibles cierres.

Los miembros de la comunidad aparentemente están divididos sobre el tema: algunos padres han declarado que mantendrán a los niños en casa, mientras que otros han expresado su preocupación por los impactos del cierre de las escuelas en los estudiantes que dependen de las comidas escolares o que no tienen fácil acceso al Internet en el hogar, así como los posibles impactos más amplios que los cierres podrían tener sobre los padres que trabajan y otros. Un grupo ha comenzado una petición solicitando el cierre temporal de Ukiah Unified.

THE SENTENCES BELOW ARE BLUE LINKS

Aquí está la declaración de Doohan con respecto al cierre de escuelas enviada el 13 de marzo. Nuestra cobertura completa de COVID-19 se puede encontrar aquí, y continuaremos actualizando a medida que haya más información disponible.

Publicación en Facebook de Round Valley Unified, 13 de marzo:

Debido a la propagación continua del virus COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Round Valley permanecerá cerrado durante las próximas tres semanas. A partir del lunes 16 de marzo al viernes 3 de abril no habrá clases. Estamos planeando reanudar la escuela el 6 de abril, pero este cierre se puede extender si es necesario. Los maestros están trabajando juntos para que los estudiantes puedan seguir estudiando durante el cierre. También ofreceremos comida para nuestros estudiantes y habrá una actualización más adelante durante el día sobre cómo funcionará.

Para limitar la propagación potencial del virus dentro de la comunidad, todos deben mantener la mayor cantidad posible de cuarentena. Sus hijos no deben estar afuera y todos deben limitar su contanto físico con los demás. Todas las actividades escolares se suspenderán y todas las instalaciones escolares estarán fuera de los límites, sin acceso público, con excepción del personal escolar limitado que estará aquí.

Si tiene alguna pregunta por favor llámeme al DO

Declaración del Distrito Escolar Unificado de Mendocino a los padres, 13 de marzo:

Queridos padres,

He decidido cerrar las escuelas de MUSD durante dos semanas a partir del 16 de marzo hasta el 27 de marzo. Volveré a evaluar la situación cada semana. Si el cierre se prolonga, existe la posibilidad de que las vacaciones de primavera se trasladen. Si bien todavía no hay casos confirmados en el condado de Mendocino, es nuestra responsabilidad como organización pública ser líderes en frenar la propagación de COVID-19.

Actualmente estamos trabajando en un plan de educación complementaria, servicios de salud mental y posiblemente servicios de nutrición. Brindaremos más información sobre estos programas a principios de la próxima semana.

La razón para cerrar las escuelas es reducir la posibilidad de transmisión comunitaria en caso de que COVID-19 ya se encuentre en nuestra comunidad. Recomendamos que el personal, los estudiantes y los padres limiten las reuniones y se abstengan de viajar a y de áreas en el estado que han reconocido brotes de COVID-19.

La información sobre este cierre se actualizará según sea necesario y se publicará en las listas de correo electrónico, el sitio web de MUSD (http://www.mendocinousd.org) y en la puerta de la oficina principal de K-8.