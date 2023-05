What do you think about a new transit center in Ukiah? New study seeks community input

MENDOCINO Co., 5/16/23 — The Mendocino Transit Authority and the Mendocino Council of Governments are currently conducting a study, in partnership with LSC Transportation Consultants, to analyze six different potential locations and some initial designs for a transit center in Ukiah. The study is intended to serve as the foundation for a new transit center that will connect Mendocino Transit Authority Routes with other bus services. Organizers are seeking input from the public on the project to help guide further development.

Residents are encouraged to visit the project website here and provide input; more information is also available in the announcement below:

LSC Transportation Consultants, in partnership with MCOG and MTA, are currently working on the Ukiah Transit Center Feasibility Study. The study includes an analysis of six different potential transit center site locations in Ukiah, a public outreach effort, and some initial schematic transit center designs. Ultimately, the feasibility study will pave the way towards a modern facility in a central location for passengers to transfer between MTA and interregional bus services. The study is currently in the public outreach phase and community members are encouraged to visit the project website at https://www.mendocinocog.org/ukiah-transit-center. Once there, please take the survey, watch the virtual workshop video, and review the current Technical Memorandum (Tech Memo). This first Tech Memo provides a summary of transit center needs, possible locations, and an overview of existing MTA and other transit services. MCOG and MTA are looking forward to hearing what the community thinks about a new transit center in Ukiah, and are committed to improving transit services for Ukiah, Mendocino County, and beyond. For further information, contact MCOG project manager Loretta Ellard at [email protected] or 707-234-3434. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ El Consejo de Gobiernos de Mendocino (MCOG) y la Autoridad de Tránsito de Mendocino (MTA) se han asociado con LSC Transportation Consultants para explorar posibles nuevas ubicaciones para un centro de tránsito en Ukiah, CA. LSC Transportation Consultants, en asociación con MCOG y MTA, están trabajando actualmente en el Estudio de Factibilidad del Centro de Tránsito de Ukiah. El estudio incluye un análisis de seis ubicaciones diferentes de sitios potenciales de centros de tránsito en Ukiah, un esfuerzo de divulgación pública y algunos diseños iniciales de centros de tránsito esquemáticos. En última instancia, el estudio de viabilidad allanará el camino hacia una instalación moderna en una ubicación central para que los pasajeros se transfieran entre MTA y los servicios de autobuses interregionales. El estudio se encuentra actualmente en la fase de divulgación pública y se alienta a los miembros de la comunidad a visitar el sitio web del proyecto en https://www.mendocinocog.org/ukiah-transit-center. Una vez allí, realice la encuesta, vea el video del taller virtual y revise el Memorando Técnico actual (Memorándum Técnico). Este primer memorándum técnico proporciona un resumen de las necesidades de los centros de tránsito, las posibles ubicaciones y una descripción general de los servicios existentes de MTA y otros servicios de tránsito. MCOG y MTA esperan escuchar lo que la comunidad piensa sobre un nuevo centro de tránsito en Ukiah, y están comprometidos a mejorar los servicios de tránsito para Ukiah, el condado de Mendocino y más allá. Para obtener más información, comuníquese con la gerente de proyectos de MCOG, Loretta Ellard, al [email protected] o al 707-234-3434.