Mussel quarantine now in place through Oct. 31; no sport harvesting

MENDOCINO Co, 5/12/23 — The California Department of Public Health has issued its annual statewide order prohibiting the public and sport fishers from harvesting mussels to eat. According to state data, more than 99 percent of all illnesses and deaths related to paralytic shellfish poisoning (PSP) reported here since 1927 have occurred during the May to October period, when the Mussel Quarantine Order is in effect.

The quarantine period is set to lift Oct. 31, but could be extended if levels of biotoxins remain high.

Find the state press release with more info below, in both English and Spanish:

California Department of Public Health

Mussel Quarantine Order

Effective May 1 through October 31, 2023

The California Department of Public Health (CDPH) has issued a Mussel Quarantine Order effective May 1 through October 31, 2023. The mussel quarantine is a yearly event prohibiting the public from harvesting mussels for human consumption due to potentially dangerous levels of biotoxins that may be present in shellfish anywhere on the California coast, including bays, inlets and harbors. The annual mussel quarantine is in place to protect the public against paralytic shellfish poisoning (PSP) and domoic acid poisoning, also known as Amnesic Shellfish Poisoning.

The quarantine applies only to sport-harvested mussels. Other types of bivalve shellfish, including oysters and clams, and commercially harvested mussels from certified companies are not included in the quarantine.

CDPH may begin the quarantine early, or extend it, if monitoring results indicate the presence of

dangerous levels of biotoxins outside of the normal quarantine period. The May through October quarantine period encompasses more than 99 percent of all PSP illnesses and deaths reported in California since 1927.

The mussel quarantine is in effect along the California coast, from the Oregon border to the Mexican border. All bays, inlets and harbors are included.

Notices will be posted in public areas along the coast advising the public of this quarantine. PSP and domoic acid poisoning are immediately reportable to the local health authority (Title 17, California Code of Regulations, Sections 2500). Even suspected cases should be reported immediately by telephone to the local health department and to the nearest poison control center. Local health departments should interview patients regarding shellfish exposure and report these cases promptly to the Infectious Diseases Branch at (510) 620-3434.

For more information, CDPH has developed a “Frequently Asked Questions” (FAQ) for the annual mussel quarantine that can be found online at the CDPH Marine Biotoxin Monitoring Program website.

Departamento de Salud Pública de California

Orden de Cuarentena de Mejillones

Efectivo a partir del 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2023

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) emitió una Orden de Cuarentena de Mejillones del 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2023. La cuarentena de mejillones es un evento anual que prohíbe al público recolectar mejillones para consumo humano debido a los niveles potencialmente peligrosos de biotoxinas que pueden estar presentes en mariscos en cualquier parte de la costa de California, incluidas bahías, ensenadas y puertos. La cuarentena anual de mejillones está en vigor para proteger al público contra la intoxicación paralizante por moluscos (conocida en inglés como PSP) y el envenenamiento por ácido domoico, también conocido como Intoxicación Amnésica por Moluscos.

La cuarentena aplica solo a los mejillones de pesca deportiva. Otros tipos de moluscos bivalvos, incluidas las ostras y las almejas, y los mejillones recolectados comercialmente por empresas certificadas, no están incluidos en la cuarentena.

CDPH puede comenzar la cuarentena con anticipación, o extenderla, si los resultados del monitoreo indican la presencia de niveles peligrosos de biotoxinas fuera del período normal de cuarentena. El período de cuarentena de mayo a octubre abarca más del 99 por ciento de todas las enfermedades y muertes por PSP reportadas en California desde 1927.

La cuarentena de mejillones está vigente a lo largo de la costa de California, desde la frontera con Oregón, hasta la frontera con México. Incluidas todas las bahías, ensenadas y puertos.

Serán colocados señalamientos en áreas públicas a lo largo de la costa para informar al público sobre esta cuarentena.

La intoxicación por PSP y ácido domoico debe ser reportada de inmediato a la autoridad de salud local (Título 17, Código de Regulaciones de California, Secciones 2500). Incluso los casos sospechosos deben ser reportados de inmediato vía telefónica al departamento local de salud y al centro de control de intoxicaciones más cercano. Los departamentos locales de salud deben entrevistar a los pacientes sobre la exposición a los moluscos y reportar estos casos de inmediato a la División de Enfermedades Infecciosas al (510) 620-3434.

Para obtener más información, CDPH ha desarrollado una lista de “Preguntas frecuentes” (FAQ, por sus siglas en inglés) en línea para la cuarentena anual de mejillones, que se puede encontrar en el sitio web del Programa de Monitoreo de Biotoxinas Marinas de CDPH.