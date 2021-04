Los crímenes violentos aumentaron en 2020, lo demuestran nuevas estadísticas: total de casos del forense suben en un 40%, más suicidios, homicidios, sobredosis y, por supuesto, COVID aumenta los totales

Traducido por A. Loreto Rojas

FORT BRAGG, 16/04/21 — El Sheriff del Condado de Mendocino Matt Kendall dijo que 2020 fue un “mal año” para la actividad criminal en las áreas no incorporadas del condado. Los totales recientemente obtenidos para 2020 muestran in aumento en los crímenes más violentos, incluyendo homicidios, mientras que otras estadísticas criminales, como violencia doméstica, han bajado, aunque Kendall considera que se debe a menos reportes (Hemos compilado una lista de todos los homicidios de 2020 que hemos documentado al final de este artículo).

El mayor cambio en las estadísticas de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino de 2020 fueron el número total de casos del forense del año pasado. La oficina del forense manejó un total de 467 muertes, más que las 333 de 2019, un aumento del 40 por ciento. El número de muertes fue aproximadamente estable desde 2015 antes del gran salto en 2020. Hubo 313 casos de muertes del forense en 2018, 350 en 2017, 329 en 2016 y 325 en 2015. No todas las muertes que ocurren en el Condado de Mendocino son manejadas por el forense y la mayoría de las muertes son lo que nosotros consideramos por “causas naturales”; las que firma un médico no son considerados casos del forense. Los números de 2014 a 2020 fueron dados a The Mendocino Voice el 14 de abril por el capitán Gregory Van Patten del Departamento del Sheriff del Condado de Mendocino. (Para una explicación detallada de las muertes consideradas por el forense versus las de causas naturales, vea más abajo en esta página).

Para los crímenes más serios, los índices de homicidios aumentaron en todo el país durante la pandemia. Hubo 14 muertes en Mendocino que fueron consideradas homicidios en 2020, 10 de las cuales la oficina del Sheriff manejó, comparado con 8 en 2019, 18 en 2018 (los homicidios de la familia Hart fueron 6 de ellas), 8 en 2017, 12 en 2016, 11 en 2015 y 5 en 2014, según los números del Departamento del Sheriff. Los suicidios también aumentaron de 20 en 2019 a 32 en 2020. También aumentaron significativamente las sobredosis de drogas, aunque las estadísticas son un poco complicadas porque un gran número de ellas son clasificadas como muertes “accidentales” en vez de en su propia categoría, y al menos una sobredosis fue considerada suicidio. En las muertes accidentales también se incluyen los accidentes automovilísticos, accidentes industriales o del hogar, y por lo menos dos ahogados.

“Hay muchas diferentes cosas que están en realidad detrás de esto” dijo Kendall en una entrevista telefónica.

“Revisé esto con nuestro subjefe forense hace unos meses. Estamos mirando tanto el volumen de cosas como también el precio. Tenemos un contrato con patología del que ya hemos usado casi el 50% en un año y es un contrato para tres años. Así que eso es preocupante” dijo Kendall.

Las razones son en parte demográficas y en parte causadas por un número en crecimiento de muertes relacionadas a las drogas, dijo Kendall.

“Enfrentémoslo… tenemos una población que está envejeciendo. Eso es una parte de esto”, dijo Kendall.

De todas las muertes investigadas por la oficina del forense en el condado, COVID cuenta por un pequeño porcentaje, con 35 muertes por COVID-19 en 2020; el número era de 47 el 15 de abril. Debería ser considerado que este número es diferente al de la oficina de salud pública, porque su cuenta sólo incluye las muertes de los residentes de Mendocino, no toda la gente que ha muerto por COVID en el condado de Mendocino, la cual incluye a gente hospitalizada aquí al momento de su muerte.

Los números de suicidios aumentaron en la pandemia, pero tampoco por mucho como para explicar el tremendo aumento en las muertes reportadas manejadas por el forense en 2020. Hubo 32 suicidios en 2020, comparado a 20 en 2019, muestran las estadísticas del condado.

Kendall dice que el problema de las sobredosis y suicidios es peor en el condado de Mendocino que a nivel nacional según muestra la tendencia.

“Cuando miras a las estadísticas por sobredosis y suicidios, están aumentando y aumentando aquí. He estado leyendo un montón de estadísticas diferentes que dicen que a nivel nacional durante COVID los suicidios bajaron. Ese no es el caso en el Condado de Mendocino”, dijo Kendall.

El aumento en todas las muertes, incluso descontando las por COVID, han sido vistas en otros lugares a lo largo del país, de acuerdo con varios reportes publicados.

Mientras los números de muertos a nivel de condado, porque MCSO actúa como forense para todo el condado, las estadísticas son una fotografía más compleja, debido a la sobre posición de las jurisdicciones.

Las estadísticas muestran que los casos de violencia doméstica cayeron a 309 casos en 2020 de 330 en 2019, mientras que los casos de ataques sexuales cayeron de 78 casos en 2019 a 67 en 2020. Los casos de abusos a niños cayeron de 325 en 2019 a 290 en 2020, muestran los números. ¿Buenas noticias? No, dice Kendall.

“Muchos de los crímenes de violencia doméstica y sexuales son descubiertos en los hospitales y así vemos una disminución de reportes de casos de abuso a niños. Ya que todos querían alejarse de la oficina del doctor y como no tuvimos a los niños en las escuelas, no tuvimos alrededor personas que están obligadas a reportar estos casos. No significa que el abuso a los niños o la violencia doméstica o los crímenes sexuales en realidad disminuyeron. Significa que menos de ellos han sido reportados”, dijo Kendall.

Kendall también está preocupado sobre los crímenes concernientes al medio ambiente en 2021, especialmente con lo que está dando forma a la peor sequía en muchos años.

“Me estoy preocupando que las comunidades van a comenzar a atacarse entre ellas por el problema del agua. Hace veinte años nunca vimos al medio ambiente como un aspecto crítico de la seguridad pública. Ahora, todos los que viven en este condado y estoy seguro que eso le incluye a Ud., vemos al medio ambiente como algo absolutamente crítico para la seguridad pública. Hemos visto demasiadas malas noticias en nuestro espejo retrovisor. Ahora necesitamos comenzar a mirar hacia adelante y decir: “necesitamos lidiar con estos problemas antes de que se pongan peores”, dijo Kendall.

La mayoría de las categorías de crímenes violentos aumentaron un poco en 2020 o están iguales.

Hubo 21 robos con violencia reportados en la parte de Mendocino que no está incorporada versus 15 en 2019. Los robos aumentaron a 179 de 172 en 2019, pero los casos de asalto con arma mortal bajaron de 41 en 2019 a 35 en 2020. Los asaltos llegaron a 134 en 2020 y 2019. Los incendios provocados aumentaron a 26 en 2020 de 19 en 2019.

Kendall dijo que con la falta de personal del departamento del Sheriff y lidiar con los cambios por el COVID-19, como el hecho de liberar a la gente en fianza cero, pequeños problemas crecen a grandes problemas. Él dijo que el problema es muy probable que continúe creciendo en 2021.

“Las sobredosis están por las nubes ahora. Posesión de narcóticos, que solían ser “tiritones” [con cargos de felonía o delito] es ahora siempre solo un delito, solo recibe una citación, el misto tipo de citación que dan si están manejando sobre el límite de velocidad”, dijo Kendall.

El condado vecino Humboldt, que tiene más población que el condado de Mendocino, también ha tenido 14 homicidios en 2020, más que los 7 en 2019, con 13 homicidios que ocurrieron allí en 2018. Con condados más pequeños, el tamaño de la muestra es demasiado pequeña para propósitos estadísticos para ser considerada relevante, pero los homicidios aumentaron en la mayoría de las jurisdicciones a lo largo del país en 2020, las que continúan en 2021.

Una muestra de 37 ciudades con datos disponibles por los primeros tres meses de 2021 muestra un aumento de los asesinatos en un 18 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado, reportó el New York Times.

Pistolas, cuchillos e incluso una espada fueron las armas usadas en los homicidios en 2020. Cuatro fueron homicidios vehiculares, casos en los que alguien murió en un accidente de tráfico y un conductor fue acusado. Tres de esos casos involucraron conductores presuntamente ebrios, quienes fueron acusados de felonía por homicidio vehicular. Localmente hasta ahora ha habido solo un caso de homicidio en 2021:

Jordan Luna, 30 de Ukiah, fue matado el 19 de enero a puñaladas en un complejo de apartamentos en la cuadra 100 de Laws Ave en Ukiah. Su hermano mayor, Jeremiah Luna, 38 de Ukiah. Luna enfrenta una audiencia preliminar el 17 de mayo. La última vez que fue verificado, él estaba siendo retenido en la cárcel del condado de Mendocino por una fianza de $500.000.

Más abajo hay extractos de viejas historias y resúmenes de reportes que hemos hecho sobre los homicidios recientes:

24/12/20

En las tempranas horas de la víspera de la navidad hubo un choque que ocurrió en Caspar, en el cual una camioneta golpeó y mató a un motociclilsta. Los investigadores determinaron que el choque fue una embestida intencional al motociclista por el conductor de la camioneta Chevrolet, Shayne Tyler Wrede, 35 de Fort Bragg. Wrede ha sido acusado con asesinato. El motociclista, Mark Jason Hutchinson, 48 de Qillits, murió en la escena debido a sus heridas. Wrede afirmó que Hutchinson le había disparado. El Departamento de Policía de Fort Bragg confirmó la evidencia de disparos. Después de los disparos, Wrede lo persiguió en su camioneta y Hutchinson se escapó en una motocicleta. Velozmente pasaron a través de Fort Bragg y fueron al sur a Caspar donde los investigadores declaran que Wrede embistió a Hutchinson, matándolo.

Una audiencia preliminar marcada para el 7 de mayo determinará qué cargos enfrentará en el futuro, muestran los archivos de la corte. Él está detenido con una fianza de $500.000 la última vez que se revisó.

23/11/20

Seis residentes de Covelo fueron acusados de asesinato en primer grado, secuestro y tortura a mediados de noviembre por la muerte de una pareja en Covelo. Joseph Joshua Hoaglen, 37, Samson Musellini Little Bear Joaquin, 23, Britton Leonard Azbill, Sr., 61, David Lee Joaquin, Jr., 26, Janet Faye Azbill Jr. 34 y Joaquina Patrice Joaquin fueron acusados.

No se ha entregado información sobre el arma o las armas o sobre cómo cada una de las seis personas presuntamente participó en el asesinato de Kyle James McCartney, 34, y Traci Lynn Bland, 48. Las autoridades primero se dieron cuenta de la situación el 19 de noviembre cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino recibió una llamada al 911 de la cuadra 24400 de Oak Lane sobre el posible secuestro de McCartney y Bland. La persona que llamó al 911 reportó que él había sido conducido a la ubicación de Oak Lane por Bland y McCartney. Cuando llegaron, cuatro personas desconocidas presuntamente atacaron y asaltaron a McCartney y a Bland, según un comunicado de prensa del departamento del sheriff. La persona que reportó pensó que la pareja había sido sacada de su propiedad en su mismo vehículo. Este vehículo fue después encontrado, abandonado, cerca de otra propiedad en Oak Lane, dice el comunicado de prensa. Luego el 23 de noviembre, una persona que pasaba encontró los cuerpos de las dos personas muertas en Hulls Valley Road en un área remota al noreste del valle de Covelo. Una autopsia reveló que los cuerpos eran de Bland y McCartney. Se dice que este caso es uno de los más violentos que se recuerde. No se ha informado sobre las armas usadas. Kendall dijo que la información no ha sido entregada. Él dijo que hubo “algunas bastante serias armas usadas” pero no pistolas. Una audiencia preliminar para los seis está programada para el 11 de mayo.

4/11/20

Restos humanos no identificados fueron encontrados en una remota propiedad fuera de Low Gap Road. Los restos fueron luego identificados como el cuerpo de Raul Tellez-Santos, de 27 años. El caso está sin resolver, pero está en la lista como homicidios debido al arma de fuego usada.

29/10/20

Robert Henry Brockway III, 33, de Albion está acusado de usar una espada para matar a Jimmie Mathias Mooneyham, 60 de Fort Bragg el 19 de octubre en la cuadra 19000 de Badcock Lane (en Highway 20) en Fort Bragg. Brockway ha sido sujeto de numerosos casos previos y comunicados de prensa entregados por la oficina del sheriff en 2017 y 2019 involucrando acusaciones de asalto y porte de armas. Brockway fue detenido por una fianza de $500.000 por los cargos de asesinato y sin derecho a fianza por violar su libertad condicional. Desde entonces él se ha declarado inocente e inocente por razones de locura. Una fecha para un juicio con jurado será establecida el 19 de abril.

14/10/20

Los restos de James Andrew Whetstone, 69 de Willits, fueron descubiertos en octubre en una sepultura fresca en su propiedad; su hijo, James Presley Whetstone, 29 de Willits, quien también vive en la propiedad, fue luego arrestado y acusado por la muerte de su padre. El joven Whetstone fue detenido en la cárcel del Condado de Mendocino acusado de asesinato. Según Kendall, después que los oficiales regresaron a la casa familiar y hablaron con la familia, el joven Whetstone pidió hablar a solas con los oficiales, sin su madre. En ese momento, según Kendall: “Él básicamente dijo que había matado a su padre y que lo había enterrado en el patio”. La oficina del defensor público solicitó que se redujera su fianza o que fuera liberado por su propio reconocimiento en una audiencia ocurrida el 2 de abril. Esto fue denegado por la corte al final de los argumentos orales y Whetstone continúa detenido en la cárcel con una fianza de $500.000. Un juicio para Whetstone está programado para el 21 de junio.

5/10/20

Ruben Lopez, 21, murió en un accidente de carros. Un comunicado de prensa de CHP dijo que Gerardo Martinez Rodriguez, 20, estaba conduciendo en dirección al norte en Old Rover Road, al norte de SR-175 cuando su carro se salió del camino, se volcó y terminó apoyado en el lado del pasajero , bloqueando Old River Road. Lopez era el pasajero en el vehículo y murió. Rodriguez fue arrestado con cargos de felonía por homicidio vehicular. No hubo información disponible sobre la disposición del caso de Rodríguez en los archivos de la corte.

23/9/20

A Jamie Eugene Wilcox, 44 de Ukiah, le dispararon y lo mataron en su casa en Twining Road el 23 de septiembre. Wilcox era bien conocido en Ukiah como manager del popular restaurante Ukiah Brewing Company. Su esposo, Jayme Garden, 28; también recibió disparos, pero se está recuperando de sus heridas.

El padrastro de Wilcox, Thomas Dean Jones, 68 de Ukiah, fue arrestado y luego escribió una carta al Anderson Valley Advertiser explicando por qué le disparó a la pareja, aunque realmente no confesó. Un juicio para determinar si Jones es competente está programado para el 26 de abril. Si se le considera competente para enfrentar un juicio, su caso continuaría después del problema de competencia.

7/09/20

Taylor Reynolds, una mujer de 25 años, murió en un choque automovilístico en Point Arena. Egger fue acusado el 1ro de marzo, 2021 de homicidio vehicular bruto mientras estaba intoxicado y está programada para oír una pre declaración el 1ro de junio en los tribunales de Fort Bragg. Los archivos de la corte tienen el nombre de Johanna Reynolds Taylor, no Taylor Reynolds. Esta declaración de prensa fue entregada por CHP:

El lunes 7 de septiembre, cerca de las 21:55, Daniel Egger (conductor, 28 años, de Manchester), Dominic Sahl (22, Point Arena), Holly Egger (30, Manchester) y Taylor Reynolds (25, Manchester) estaban viajando en dirección este en un camino privado en el Pancho Piper en Point arena a una velocidad desconocida.

Por razones desconocidas, Daniel Egger perdió el control de su vehículo y el vehículo se fue al lado sur saliéndose al borde del camino, rodó hacia abajo en un terraplén de tierra y chocó con un árbol. Daniel Egger fue expulsado del vehículo y sostuvo heridas serias. Dominic Sahl tuvo heridas moderadas, Holly Egger salió expulsada del vehículo y sostuvo heridas menores y Taylor Reynolds murió.

CHP

22/8/20

Garret Taylor, hombre de 26 años, murió en un accidente de tráfico en el área de Ukiah atrapado en una camioneta que se incendió. La causa de la muerte se consideró homicidio vehicular. Una declaración de prensa de CHP dice que el accidente ocurrió cuando Dylan Joseph Pullins estaba viajando en dirección sur en U.S. 101 a una alta velocidad y no pudo navegar una vuelta hacia la salida de Perkins Street, chocando con un árbol. Taylor, el pasajero, no pudo ser sacado antes de que muriera por el calor y el humo. Un juicio con jurado ha sido establecido para comenzar el 19 de abril para Pullins. Él está acusado con asesinato vehicular brutal mientras estaba intoxicado.

17/8/20

Jameson Wolfgang Jackson, 34 de Ukiah, enfrenta cargos de asesinato por la segunda vez en su vida. Jackson fue arrestado en la muerte de un hombre, Joel Mendoza-Gonzalez, 21, y disparó a un segundo hombre en Covelo el 17 de agosto. Fue arrestado por la policía tribal de Round Valley, luego entregado a los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino e ingresado en la cárcel del Condado de Mendocino. Jackson fue anteriormente convicto por un asesinato cometido cuando tenía solamente 15 años. Además estaba libre bajo fianza al momento de los disparos, según los archivos de la corte.

La víctima sobreviviente a los disparos, Eynar Santos-Solorio, un hombre de 38 años de Santa Rosa, vio su vehículo que había sido robado y lo siguió hasta un gran cultivo de marihuana. Él esperó afuera del cultivo y envió a su amigo a notificar a la Policía Tribal. Jackson intentó escapar en el vehículo del hombre, pero chocó. Supuestamente, cuando salió del vehículo él disparó un solo tiro de la pistola 9mm a Santos-Sorios, hiriéndolo de manera menor en la oreja. Sin embargo, la bala continuó y alcanzó a Joel Mendoza-Gonzalez, 21, que no estaba conectado con el problema del vehículo, matándolo. Jackson tendrá un juicio con jurado el 17 de mayo.

15/6/20

Francisco Tinajero, 32, murió en un accidente de carro en el área de Hopland. De acuerdo con California Highway Patrol, una camioneta Ford F-250 del año 1999 estaba desplazándose en dirección este en la carretera 175 cuando se pasó a la dirección oeste. Entonces chocó de frente con un Honda Civic 2002. Como resultado, el conductor murió en el lugar. La Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino lo identificó como Francisco J. Tinajero, 32, de Ukiah. Un pasajero en el Covic, 34 años Ruben Tinajero de Ukiah sufrió heridas serias. Los paramédicos tuvieron que volarlo a un hospital para que recibiera tratamiento. El conductor de la camioneta Ford, 20 años Justin Jimenez fue luego acusado con el delito de homicidio vehicular. No se encontró que el alcohol fuera un factor en el caso, tampoco negligencia grave. Un juicio con jurado ha sido programado para el 26 de abril.

Apuñalado en Noyo Harbor – 18/5/20

Harry Mila, 32, murió el 18 de mayo 2020 por las heridas que recibió cuando fue brutalmente atacado, siendo apuñalado en el cuello y en el pecho en una residencia en Noyo Harbor. Tres hombres fueron apuñalados por un hombre en Noyo Harbor el 17 de mayo con dos de ellos que se recuperaron. No se han hecho arrestos en este caso y el caso está aún sin resolver, dijo el Capitán Van Patten.

Hombre acusado de matar a su esposa – 2/4/20

Tavion Jamel Johnson, 21 de Willits, fue acusado de asesinato en la muerte de su esposa, Elenah Elston, 49, Johnson fue inicialmente detenido en la madrugada del 30 de marzo, luego que Elston fue declarada con muerte cerebral por heridas en la cabeza que ocurrieron fuera del hospital. Elston fue luego sacada de apoyo vital y murió el 2 de abril. Johnson había sido arrestado anteriormente por lo menos tres veces dentro del Condado de Mendocino por cargos relacionados con violencia doméstica.

Un juicio con jurado ha sido programado para el 30 de agosto, mientras se realiza el proceso de competencia.

Aquí hay una breve explicación del criterio para que una muerte sea un caso para el forense, del sitio en el Internet de MCSO:

La ley del estado de California nos exige investigar y determinar la manera, circunstancias y causas de las muertes en situaciones donde un médico que atiende es incapaz de determinar si la muerte fue accidental, suicidio, homicidio o si es indeterminada. Tenemos la misma obligación si el muerto no ha visto a su médico en los últimos 20 días”.

Adrian Fernandez Baumann contribuyó para este artículo.