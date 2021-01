Hospital holding vaccine event Fri. Jan. 15 for healthcare workers, seniors 75+

MENDOCINO Co., 1/14/21 — Adventist Health Ukiah Valley is holding a mass vaccination event on Friday, January 15 in Ukiah from 10 a.m. to 2 p.m. There are limited vaccinations available and so this event specifically will proritize health care workers and people over 75 years old.

The details are included in the press release below. If you are eligible, registration is available at http://bit.ly/ahuvcovid. Here’s the announcement from Adventist Health:

Adventist Health Holding Mass Vaccination Clinic in Ukiah TOMORROW, January 15

To help protect the most vulnerable in our community from COVID-19, and following the guidelines on prioritizing those in the Phase 1B of vaccine distribution, Adventist Health Ukiah Valley will be holding a Mass Vaccination Clinic on Friday, January 15, from 10:00 am to 2:00 p.m in the hospital’s Glenn Miller Conference Room at 275 Hospital Drive in Ukiah. Due to the limited supplies, the hospital is following state and local public health guidelines on prioritizing those in the Phase 1a or Phase 1b.Vaccination will be available for those who are 75 and older or healthcare workers in higher priority tiers that have not been vaccinated including:

Intermediate care facilities, Home health and In-home care supportive services

Community health workers, public health field staff, primary care clinics

Specialty clinics, dental and other oral healthcare workers

To keep everyone safe and make sure we are able to serve everyone efficiently, we ask those who qualify to register online for their time slot: http://bit.ly/ahuvcovid

Please help family and friends who have no access to a computer or skills.

For questions, or issues with signing up, please call 707-972-6387 or email winigecm@ah.org

This announcement as well as the sign-up link will be posted in Facebook as well.

There will be more vaccination clinics coming up. We will share those plans as we finalize the details.

Spanish translation:

Para ayudar a proteger del COVID-19 a las personas más vulnerables de nuestra comunidad, y siguiendo las pautas de la Fase 1B de la distribución de vacunas, realizaremos una

Clínica de Vacunación el viernes 15 de enero de 10:00 am a 2:00 pm en la sala de conferencias Glenn Miller ubicada en el 275 Hospital Drive en Ukiah.

Debido a las cantidades de vacunas limitadas, estamos siguiendo las pautas de salud pública estatales y locales de la Fase 1a o la Fase 1b. Vacunaremos a las personas que estén en estas categorías:

-Personas mayores de 75 años

-Trabajadores de salud que no se hayan vacunado todavía

Por favor traiga su identificación (licencia de conducir, etc., y un comprobante de empleo si califica como trabajador esencial de las áreas antes mencionadas).

Para que esta clínica de vacunación sea segura, eficiente y posible para nuestro equipo y nuestra comunidad, le pedimos que se registre en un horario, siguiendo las instrucciones de este formulario.

Elija horario en el que pueda venir y luego haga clic en “Sign-Up”. Planee venir en el horario que escogió.

Por favor, solo regístrese en un solo horario. Por favor, ayude a sus amigos y familiares a registrarse si no tienen acceso a una computadora o en caso de que no sepan utilizar una, ya que queremos asegurarnos de que podemos usar estos tiempos de la mejor manera posible para servir a la mayor cantidad de personas posible. Ayúdenos a hacer esto de una manera eficiente al venir durante el horario que usted escogió.