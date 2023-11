Mendocino County libraries celebrate Native American Heritage Month

MENDOCINO CO., 11/7/23 – November is Native American Heritage Month and public libraries across the county are celebrating and exploring the rich and diverse heritage, history and contemporary contributions of Native American peoples in Mendocino County and beyond.

Here is the official announcement from Mendocino County Library:

November has the distinction of being Native American Heritage Month. “What started at the turn of the (20th) century as an effort to gain a day of recognition for the significant contributions the first Americans made to the establishment and growth of the U.S., has resulted in a whole month being designated for that purpose,” stated the website devoted to celebrating the history and ongoing legacy of Native Americans, nativeamericanheritagemonth.gov.

Discover the diverse culture, history, and traditions of the Indigenous peoples of North America by joining the Mendocino County Library as it celebrates and recognizes the contributions and accomplishments of the first peoples to explore and settle the land we now call the United States of America.

Each library branch will have a Native American Heritage display throughout the month of November and will offer programs focused on the rich cultures of Indigenous peoples.

In Covelo, Round Valley Branch’s display focuses on the community’s favorite Native American authors in both the main library and children’s areas. The branch is offering a documentary film series on November 10 at 7 p.m. which include the short film “Fire Tender,” which tells the story of Yurok tribal members returning to traditional fire ways, as well as “Elemental: Reimagining Wildfire.” Round Valley will also be presenting children’s storytimes on Saturdays at 11 a.m. which honor Indigenous perspectives.

The Bookmobile will offer a storytime in Boonville on November 14 at 1:30 p.m. Books will include “We Are Grateful: Otsaliheliga” by Traci Sorell and “Autumn Peltier, Water Warrior” by Carole Lindstrom. There will be copies of “We Are Grateful: Otsaliheliga” available for families to take home to build their personal library collections.

The Ukiah Branch has a book display that features Native American authors including local author Buffie Schmidt. Buffie Schmidt will also be teaching a teen program on November 29 at 2:30 p.m. about medicine bags and dream catchers.

Fort Bragg and Coast Community branches’ programs include book discussions and writing projects. On November 26 at 3 p.m., Fort Bragg celebrates Native American authors and discusses local coastal tribal heritage with, “Walk in Our Shoes.” Four days later, on November 30 at 3 p.m., Fort Bragg’s Adult Book Group will examine Louise Erdrich’s “The Sentence.” Coast Community Branch’s book club falls on November 16 at 3 p.m. Beach Reads Book Club’s discussion will focus on books that celebrate Indigenous stories while participants walk at Manchester State Park. On November 18, a poetry project based on the 23rd U.S. Poet Laureate Joy Harjo’s “Living Nations, Living Words” will be offered in Coast’s Community Room at 1 p.m.

“It is important to celebrate the Indigenous peoples’ heritage and ongoing contributions to Mendocino County,” stated Acting County Librarian Mellisa Hannum. “By focusing on stories and culture, Mendocino County Library is supporting the public in learning more about the tribes and Indigenous communities both within our county and throughout the country.”

For more information, please view www.mendolibrary.org, contact your local branch, or the Mendocino County Cultural Services Agency for in depth program information at (707) 234- 2873.

Noviembre tiene la distinción de ser el Mes de la Herencia Nativa Americana. “Lo que comenzó a principios del siglo como un esfuerzo por ganar un día de reconocimiento por las importantes contribuciones que los primeros estadounidenses hicieron al establecimiento y crecimiento de los Estados Unidos, ha resultado en la designación de un mes completo para ese propósito”, afirmó el sitio web dedicado a celebrar la historia y el legado continuo de los nativos americanos, Nativeamericanheritagemonth.gov.

Descubra la diversa cultura, historia y tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte uniéndose a la Biblioteca del Condado de Mendocino mientras celebra y reconoce las contribuciones y logros de los primeros pueblos que exploraron y colonizaron la tierra que ahora llamamos los Estados Unidos de América.

Cada sucursal de la biblioteca tendrá una exhibición de la Herencia Nativa Americana durante todo el mes de noviembre y ofrecerá programas centrados en las ricas culturas de los pueblos indígenas.

En Covelo, la exhibición de la sucursal de Round Valley se centra en los autores nativos americanos favoritos de la comunidad tanto en la biblioteca principal como en las áreas infantiles. La sucursal ofrecerá un ciclo de documentales el 10 de noviembre a las 19 horas.

que incluyen el cortometraje “Fire Tender”, que cuenta la historia de los miembros de la tribu Yurok que regresan a los usos tradicionales del fuego, así como “Elemental: Reimagining Wildfire”. Round Valley también presentará cuentos para niños los sábados a las 11 a.m. que honran las perspectivas indígenas.

La Biblioteca Móvil también ofrecerá una hora de cuentos en Boonville el 14 de noviembre a la 1:30 p.m. Los libros incluirán “We Are Grateful: Otsaliheliga” de Traci Sorell y “Autumn Peltier, Water Warrior” de Carole Lindstrom. Habrá copias de “We Are Grateful: Otsaliheliga” disponibles para que las familias se las lleven a casa y construyan sus colecciones personales de la biblioteca.

La sucursal de Ukiah tiene una exhibición de libros que presenta a autores nativos americanos, incluida la autora local Buffie Schmidt. Buffie Schmidt también enseñará un programa para adolescentes el 29 de noviembre a las 2:30 p.m. sobre bolsas de medicinas y atrapasueños.

Los programas de las sucursales de Fort Bragg y Coast Community incluyen debates sobre libros y proyectos de escritura. El 26 de noviembre a las 3 p.m., Fort Bragg celebra a los autores nativos americanos y analiza la herencia tribal costera local con “Walk in Our Shoes”. Cuatro días después, el 30 de noviembre a las 3 p.m., el Grupo de Libros para Adultos de Fort Bragg examinará “La Sentencia” de Louise Erdrich. El club de lectura de Coast Community Branch será el 16 de noviembre a las 3 p.m. La discusión del Beach Reads Book Club se centrará en libros que celebran historias indígenas mientras los participantes caminan por el Manchester State Park. El 18 de noviembre, se ofrecerá en la sala comunitaria de Coast a la 1 p.m. un proyecto de poesía basado en “Living Nations, Living Words” de la 23.ª poeta laureada estadounidense Joy Harjo.

“Es importante celebrar la herencia de los pueblos indígenas y sus continuas contribuciones al condado de Mendocino”, afirmó la bibliotecaria interina del condado, Mellisa Hannum. “Al centrarse en las historias y la cultura, la biblioteca del condado de Mendocino ayuda al público a aprender más sobre las tribus y las comunidades indígenas tanto dentro de nuestro condado como en todo el país”.

Para más información, consulte www.mendolibrary.org o póngase en contacto con la agencia de servicios culturales en 707-234-2873.