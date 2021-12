How would you spend $10 million towards pandemic recovery in Mendocino County? (letter to the editor)

The following is a letter to the editor, published here as opinion. The opinions expressed in this letter are those of the writer. If you would like to submit a letter to the editor feel free to write to [email protected].

What if you were asked how to spend 10 million dollars to help the recovery, health, and well being of people most impacted by the COVID pandemic? Many jurisdictions have asked their residents exactly that question, urged by the Treasury Department to engage their communities for a spending plan. We have an unprecedented opportunity to use Mendocino’s County’s $16 million American Recovery Plan Act (ARPA) as intended – specifically for alleviating disparities and inequalities of those most impacted by the pandemic.

There are many examples of how counties and cities have engaged their communities with listening sessions, surveys, and more. We need Mendocino County to initiate the process. Until then, we can take a moment to demand transparency, accessibility, inclusivity, and diversity of the input and process of distribution of these funds. Contact your supervisor, submit “ecomments”, or through the available ways for submitting “public expression”.

There are examples of how counties and cities have already spent or plan to spend their dollars. Some funds have been used for:

Economic Impact Mitigation with household assistance (food programs, rent, utility aid, internet access, eviction prevention), unemployment benefits or cash to unemployed workers, job training assistance or support

Public Health with COVID testing and PPE, mental health and substance use services, COVID prevention in congregate settings (jails, shelters, schools, nursing facilities)

Services to disproportionately impacted communities with aid to high-poverty districts, services and supports for social, emotional and mental health, child care, home visits, services for foster youth, affordable housing and services for unhoused people

How should Mendocino County use these funds?

Let’s put these dollars to work with the best ideas to support those who have been most impacted.

Laura Diamondstone

Maggie Von Vogt

¿Qué pasaría si le preguntaran cómo gastar 10 millones de dólares para ayudar a la recuperación, la salud y el bienestar de las personas más afectadas por la pandemia de COVID? Muchas jurisdicciones han planteado a sus residentes exactamente esa pregunta, instados por el Departamento del Tesoro a comprometer a sus comunidades para un plan de gastos. Tenemos una oportunidad sin precedentes para utilizar los 16 millones de dólares de la Ley del Plan de Recuperación de los Estados Unidos (ARPA) del condado de Mendocino tal y como se pretendía; específicamente para aliviar las disparidades y desigualdades de los más afectados por la pandemia.

Hay muchos ejemplos de cómo los condados y las ciudades han involucrado a sus comunidades a través de audiencias públicas, encuestas y más. Necesitamos que el condado de Mendocino inicie este proceso. Hasta entonces, podemos tomarnos un momento para exigir transparencia, accesibilidad, inclusión y diversidad de aportes, así como con el proceso de distribución de estos fondos. Póngase en contacto con su supervisor, envíe “comentarios electrónicos”, o a través de las formas disponibles para presentar su “expresión pública”.

Hay ejemplos de cómo los condados y las ciudades ya han gastado o planean gastar sus dólares. Algunos fondos se han utilizado para:

Mitigación del impacto económico con asistencia a los hogares (programas de alimentación, alquiler, ayuda a los servicios públicos, acceso a Internet, prevención de desahucios), prestaciones de desempleo o dinero en efectivo a los trabajadores desempleados, asistencia o apoyo a la formación laboral;

Salud pública con pruebas de COVID y equipos personales de protección para los profesionales de la salud; servicios de salud mental y de uso de sustancias; prevención de COVID en entornos congregados (cárceles, albergues, escuelas, centros de enfermería);

Servicios a las comunidades desproporcionadamente afectadas con ayuda a los distritos de mayor índice de pobreza, servicios y apoyos para la salud social, emocional y mental, cuidado de niños, visitas a domicilio, servicios para jóvenes en acogida, vivienda asequible y servicios para personas sin vivienda.

¿Cómo debería utilizar el Condado de Mendocino estos fondos?

Pongamos estos dólares a trabajar con las mejores ideas para apoyar a los más afectados.

Laura Diamondstone

Maggie Von Vogt

