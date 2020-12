Ukiah Unified update to families: Ukiah Christmas effort, COVID-19, counseling and more

The following is an update from Ukiah Unified:

For 65 years, volunteers for the Ukiah Valley Christmas Effort have provided needy families with food and gifts to celebrate the holidays. Volunteers are organizing right now to help local families over this holiday season. During the pandemic, it is even more important to do what we can to help families in need during this challenging time. I urge you to do what you can to help children experience a wonderful holiday season. Please mail donations to Ukiah Valley Christmas Effort, P.O. Box 801, Ukiah, CA, 95482, or email ukiahchristmaseffort@yahoo.com.

The holidays can be stressful and emotional for some, especially during this time when we are social distancing and may not be able to see our family and friends. Please make an extra effort this holiday season to check on each other and check in on your children. Try to do something active outdoors with your children during the holiday break to enjoy our beautiful surroundings!!

2020 has had so many challenges, and we are almost through it! Thank you so much for your patience, love, and understanding!

UUSD COVID Response Website: We have launched a new website with extensive information about our response to COVID-19 and plans for our eventual return to Hybrid In-Person Instruction. Here you will learn about our instructional programs, health and safety protocols, schedules, cleaning and disinfection, training videos, technology, and much more. This site will be updated regularly as conditions, guidance, and plans change. View the site here: https://sites.google.com/uusd.net/uusdcovidresponse/

UUSD Health & Safety Guidebook: We have published a guidebook so families have information about health and safety protocols for our eventual return to In-Person Instruction. You can learn about masks, social-distancing, the screening process, what happens when symptoms are detected, expected hand hygiene, and much more. View the guidebook here:

https://drive.google.com/file/d/1cOo_yS7pBZPxYt-bc-JG4tG5vGqy_0OQ/view?usp=sharing

Counseling and Social-Emotional Support: If your child is having difficulty dealing with this stressful situation, don’t hesitate to reach out to us. For children in our Ukiah Unified schools, please call your child’s school or e-mail the school counselors for support. You can always view our Social-Emotional and Mental Health Resources here. If you are experiencing a crisis, please contact the Mendocino County Crisis Hotline at 855-838-0404, 24 hours a day, seven days a week.

Please continue to get information from official UUSD channels like my weekly communications, at www.uusd.net, and on the Ukiah Unified Facebook page. Reference The California Blueprint Data Chart for COVID-19 numbers; this is the information used by the state to calculate our average new daily cases and positivity rate. Thank you so much for all you are doing to support your students!

Noticias de la Superintendente para las familias de Ukiah Unified: 11 de diciembre de 2020

Temas: Sitio web de UUSD de respuesta a COVID, Guía sobre la salud y la seguridad

Durante 65 años, los voluntarios de Ukiah Valley Christmas Effort han suministrado alimentos y regalos a las familias necesitadas para que celebren las fiestas de fin de año. Los voluntarios se están organizando ahora para ayudar a las familias locales durante estas fiestas. Durante la pandemia, es incluso más importante hacer todo lo que podamos para ayudar a las familias necesitadas durante estos momentos tan desafiantes. Les ruego que hagan todo lo que puedan para ayudar a que los niños tengan unas fiestas muy felices. Envíe las donaciones por correo postal a Ukiah Valley Christmas Effort, P.O. Box 801, Ukiah, CA, 95482 o envíe un correo electrónico a ukiahchristmaseffort@yahoo.com.

Las fiestas de fin de año pueden ser estresantes y emocionales para algunas personas, especialmente durante estos momentos con el distanciamiento social y el hecho de que no nos podamos ver con nuestros familiares o con nuestros amigos. Por favor hagan un esfuerzo especial estas fiestas y comuníquense entre sí y con sus niños. Traten de hacer algo activo al aire libre con los niños durante las vacaciones de invierno y disfruten nuestros hermosos alrededores.

El año 2020 ha traído muchos desafíos, pero ya casi termina. Muchas gracias por su paciencia, su cariño y su comprensión.

Sitio web de UUSD en respuesta a COVID Hemos publicado un nuevo sitio web con vasta información sobre nuestra respuesta ante COVID-19 y los planes para nuestro eventual regreso a una instrucción híbrida en persona. Aquí se informarán sobre nuestros programas de instrucción, protocolos sobre la salud y la seguridad, horarios, limpieza y desinfección, vídeos de capacitación, tecnología, y mucho más. Este sitio web se actualizará con regularidad a medida que cambien las condiciones, las directrices y los planes. Pueden ver el sitio web aquí:

https://sites.google.com/uusd.net/uusdcovidresponse/

Guía de UUSD sobre la salud y la seguridad: Hemos publicado una guía para que las familias cuenten con información sobre los protocolos de salud y seguridad con respecto a nuestro eventual regreso a la instrucción en persona. Pueden informarse sobre mascarillas, distanciamiento social, el proceso de detección de síntomas, qué sucede cuando se detectan síntomas, lo que se espera con la higiene de las manos, y mucho más. La guía se puede leer aquí: https://drive.google.com/file/d/1MObTX9eQcs3SYCqWm2rRV9A-UIWH_Eq2/view?usp=sharing

Apoyo social emocional de los consejeros: Si su niño está teniendo dificultades con esta estresante situación, no duden en solicitarnos ayuda. Para los niños en las escuelas de Ukiah Unified, llamen a la escuela del niño o envíen un correo electrónico a los consejeros escolares solicitando ayuda. Siempre puede visitar nuestros Recursos sociales, emocionales y de salud mental aquí. Si están experimentando una crisis llamen a la línea de ayuda del Condado de Mendocino al 855-838-0404, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Sigan obteniendo su información por los canales oficiales de UUSD como mis comunicaciones semanales, en www.uusd.net, y en la página de Ukiah Unified en Facebook. Consulten Cuadro de datos del Proyecto para una economía más segura donde aparecen los números de COVID-19; esta es la información que utiliza el estado para calcular el promedio de casos diarios nuevos y la tasa de positividad. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a sus estudiantes.