Ukiah Unified distributing 14 days of food Wed. — Distribución de alimentos de UUSD para las fiestas el miércoles

MENDOCINO Co., 12/16/20 — The following is press release from the Ukiah Unified School district, desplazarse hacia abajo para leer en español.

UUSD Holiday Food Distribution – Wednesday, December 16, 2020

The festive Ukiah Unified elves from Food Service are teaming up with reindeer from Transportation and Grounds to provide 14 days of food tomorrow, including a special Holiday Box for each family! Food distribution will NOT happen next week on December 23rd.

In addition to regular food items for two weeks, every family will receive a box with ingredients for cooking a holiday meal at home. A frozen turkey or ham, stuffing mix, potatoes, yams, broccoli, cauliflower, celery, onions, cranberries, and fresh fruit are included in the Holiday Box. Some menu items are limited, and the selection may vary.

The elves will also provide fresh persimmons in tomorrow’s distribution as part of our Harvest of the Month program. Click here to learn about persimmons and Harvest of the Month. https://www.uusd.net/apps/news/article/1356006

We are excited to offer FREE food to every Ukiah Unified Student and any child 18 years or younger, thanks to a California program. We hope you take advantage of this program so that every student can access healthy, nutritious meals.

Remember to wear a mask and practice physical distancing when receiving food. Please reach out to your school for support or call 707-472-5003. Don’t forget to read with your kids over the break, and Happy Holidays from everyone at Ukiah Unified!

••••••••••••••

Distribución de alimentos de UUSD para las fiestas el miércoles

Los festivos elfos de Servicios de alimentos de Ukiah Unified se han unido a los renos de Transporte y jardinería mañana para ofrecerles 14 días de alimentos, y esto incluye una caja especial para las fiestas para cada familia. NO hay distribución de alimentos la semana entrante el 23 de diciembre.

Mañana, además de los alimentos comunes, cada familia recibirá una caja con ingredientes para cocinar en casa una cena para las fiestas de fin de año. En la caja se incluye un pavo o jamón congelados, mezcla para relleno de pavo, papas, batatas, brócoli, coliflor, apio, cebolla, arándanos rojos, y fruta fresca. Algunos de los alimentos tienen cantidades limitadas y la selección puede variar.

En la distribución de mañana los elfos les distribuirán caquis frescos, como parte de nuestro programa de Cosecha del mes. Haga clic aquí para informarse sobre los caquis y la cosecha del mes. https://www.uusd.net/apps/news/article/1356006

Nos complace ofrecer alimentos GRATIS a todos los estudiantes de Ukiah Unified y a todos los niños menores de 19 años, gracias a un programa de California. Esperamos que aprovechen este programa para que todos los estudiantes puedan tener acceso a comidas saludables y nutritivas.

Recuerden que deben usar mascarilla y practicar el distanciamiento físico cuando recojan los alimentos. Si necesitan ayuda, llamen a su escuela, dejen un mensaje, si no les regresan la llamada, pueden llamar al 707-472-5003. No se olviden de leer con sus niños durante las vacaciones. Felices fiestas para ustedes de parte de todos nosotros en Ukiah Unified.