Ukiah Unified distributes “farmers to families food box” as part of summer food distribution

MENDOCINO Co., 7/8/20 — Ukiah Unified is reminding residents that it is distributing 15 meals worth of food to any child under 18 years of age every Wednesday at Ukiah High from 7:00 a.m. to 1:00 p.m.

This last Wednesday, the school district also began distributing food boxes consisting of 20 pounds of pork and 20 pounds of cheese as part of a “farmers to families food box” program.

Their press release is copied underneath the Spanish translation.

Ad

El distrito escolar Ukiah Unified está recordando a todos que está distribuyendo alimentos para 15 comidas a todos los niños menores de 18 años cada miércoles en Ukiah High School desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Este último miércoles, Ukiah Unified también empezó distribuyendo cajas de 20 libras de cerdo y 20 de queso como parte de su programa de “un cartón de alimentos de los agricultores para las familias.”

La traducción del comunicado de prensa está debajo del Ingles: